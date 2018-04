Roma | un' altra legnata La Viola non si ferma più

Trento - un'altra auto in contRomano : Trento. Distrazione? Guida in stato di alterazione? Sono le domande che ci si fa quando si assiste ad uno dei sempre più numerosi casi di auto che viaggiano in contromano. Anche a Trento gli episodi ...

Roma - già condannato per maltrattamenti - continua a picchiare la moglie e la sequestra in casa : Già condannato per maltrattamenti alla moglie, continuava ad aggredirla e a minacciarla. Gli agenti della IV sezione della squadra mobile di Roma, specializzata in reati sessuali, contro donne, minori ...

Atac - respinto il ricorso contro Roma Tpl : altra stangata da 47 milioni : Da parte del Campidoglio 80 mila euro e altri 40 mila da Atac per «lite temeraria» da versare in favore di Roma Tpl. Il lodo è quello omonimo che, la scorsa estate, ha portato negli uffici di via ...

Un'altra voragine a Roma - e 2 auto rimangono in bilico - : Roma, 22 mar. , askanews, A Roma i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Circonvallazione Appia, all'altezza del civico 97, per una voragine in strada larga 3 metri per 5 metri e profonda circa 6. ...

Roma - a Pomezia arrestate per maltrattamenti 3 maestre di un asilo : Roma, 12 mar. , askanews, A Pomezia, alle porte di Roma, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della corrispondente ...

Roma - Gerson prima della partita col Torino/ "Ora abbiamo un'altra testa rispetto - io devo migliorarmi!" : Gerson, rilancio in Roma-Torino? Il centrocampista si racconta in un'intervista rilasciata a Sky Sport: "devo farmi trovare pronto quando Di Francesco punterà su di me"(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 23:23:00 GMT)

Treni - un'altra giornata nera : guasto sulla Roma-Napoli ad Anagni : Quella di martedì è stata un'altra giornata difficile per i collegamenti ferroviari con ritardi, Treni cancellati e disagi. Problemi sull'alta velocità tra Campania e Lazio, ma anche su alcune tratte ...

Un'altra giornata di passione. Treni in tilt a Napoli - ritardi fino a 2 ore a Roma : Un'altra giornata di ritardi, cancellazioni e forti disagi per i Treni in Italia. Il gelo e la neve mettono ancora in ginocchio la rete ferroviaria: a Napoli il traffico è "fortemente rallentato", fa sapere Fs, e i collegamenti dell'alta velocità con Roma sono stati ridotti.Anche il traffico regionale in Campania è fortemente ridotto. Nel nodo di Roma, ieri centro dei disagi, è confermata l'offerta di servizi ...

Maltempo e voto - Roma senza scuole per 9 giorni? "Chiuse anche domani" E giovedì è prevista un'altra nevicata : Tra neve ed elezioni c'è il rischio che le scuole di Roma che ospitano seggi elettorali restino chiuse per ben nove giorni. Il già lungo week end che tanti studenti stanno...