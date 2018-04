Roma | senza 4° posto sarebbe rifondazione | tutti sotto esame

Roma - fantasmi all'anagrafe : da Bingwang a Mohammed - in fuga senza lasciare traccia : 'Bingwang? Anche se l'avessi conosciuto non credo che mi ricorderei il nome...'. Il titolare del bar senza insegna di via Pagani non perde troppo tempo a pensarci: 'Di orientali qui ne passano tanti, ...

La Roma senza ali sfida la Fiorentina : oggi tocca a Defrel : Il Barcellona può attendere. E non perché la rimonta contro i catalani appaia una chimera. Da questo punto di vista, Di Francesco vuole ancora sperare: 'Anche se sappiamo che rimontare un 4-1 è ...

Roma - Ares da vagabondo senza casa a cane poliziotto : Primo giorno di "lavoro" per il pastore tedesco che nell'estate scorsa si aggirava nel quartiere di Morena. Ora è in forze all'unità cinofila della polizia,...

Roma - Dzeko : "C'era rigore netto. Arbitro senza coraggio" : Edin Dzeko ha regalato ai suoi tifosi un gol pesante ma che rischia di servire molto poco alla Roma in ottica qualificazione. A Barcellona i giallorossi perdono 4-1 ma se ci fosse stata la Var... "...

Barcellona senza pietà - alla Roma ne fa quattro : Fanno sette gol , a uno, in due serate di Champions . Tante ne hanno rifilati le due regine del calcio spagnolo alle due superstiti italiane nella massima competizione europea, Juventus e Roma . Dopo ...

Dylan a Roma per tre giorni - senza mai dare al pubblico quello che vuole. Ma va bene così - Musica - Spettacoli : Chi è Bob Dylan? Forse in tanti stasera sono qui per cercare una risposta a questa domanda. Il premio Nobel e tutte le vicissitudini connesse , la discussione se un corpus di canzoni possa essere o ...

Roma : Di Francesco - col Barca senza paura : ANSA, - Roma, 2 APR - "È una bella soddisfazione essere ai quarti di finale, siamo molto contenti anche perché è un obiettivo che non sempre è stato raggiunto. Potevamo fare tanti punti in più in ...

Roma - El Shaarawy : 'Contro il Barcellona senza nulla da perdere' : 'Messi? È il migliore di tutti al momento, non solo del Barcellona, ma di tutto il mondo - aggiunge l'esterno -. Ogni volta che ha il pallone tra i piedi può accadere qualcosa. Ecco il perché dovremo ...

Champions - per la Juve un Real freschissimo. Roma : Barça senza guai : Martedì sarà Juve-Real Madrid, mercoledì Barcellona-Roma. Le due avversarie peggiori che potevano capitare alle italiane rimaste in Champions. Scopriamo come stanno le due corazzate di Spagna. Real, ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Medioevo” - Roma senza Papa : Alla fine del ‘200 la fazione dei Guelfi, vicina al Papa, ha vinto la guerra; i ghibellini, vicini all’imperatore, hanno perso. Dei due pilastri che sostenevano l’idea di un potere universale, sovranazionale, che abbracciava tutta l’Europa, ne resta in piedi soltanto uno: il Papato. Sembrerebbe una vittoria senza appello, ma la situazione è ancora complessa, la chiesa vittoriosa è lacerata da nuove rivalità e nel vuoto creato dalla debolezza ...

Romania - ministro Esteri : "Nel Paese massiccia presenza spie russe" : Secondo il ministro degli Esteri romeno Teodor Melescanu, "c'è una massiccia presenza" di spie russe. "Non so i numeri con esattezza, ma qui percepiamo una massiccia presenza", ha dichiarato il capo della diplomazia romena commentando il caso Skripal. La Romania è tra i paesi che hanno deciso di espellere diplomatici russi in seguito all'inasprirsi della disputa con Mosca a proposito dell'attacco in Gran Bretagna contro l'ex spia e la figlia.

ContRomano - Antonio Albanese e l'immigrazione tra fiaba e commedia : «Un'Italia senza ironia mi fa paura» - Best Movie : ... dove Antonio riportava a casa una donna, anche se allora il moto migratorio era verso l'est Europa: a ripensarci oggi, non si può non notare quanto il mondo sia cambiato. Non ho pensato a Vesna ...

Senza un vivaio la pallacanestro femminile Romana crolla. Il grido d’allarme per un tessuto sociale in smembramento : Pubblichiamo una lettera della nostra lettrice Fedora Quattrocchi*. Un grido d’allarme che non deve passare inosservato. La sera di quasi tutti i giorni della settimana le giovani della società di pallacanestro femminile “San Raffaele” con allenatore il mitico Amedeo D’Antoni si allenavano negli anni ’90, per il campionato prima di Serie B poi di A2 a Corviale o a via del Trullo. Questo avveniva in un tessuto sociale e agonistico – ...

Fumata nera a Camera e Senato : niente accordo - è stallo. L'idea del M5S : "Incontro tra leader - ma senza Berlusconi". FI insiste su Romani : Prima Fumata nera alla Camera per l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, richiesta al primo scrutinio. Anzi,...