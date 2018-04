Roma Raggi incarica Capoccioni per progetti sviluppo Municipio III

Raggi cade sulle buche : a Roma una voragine ogni 36 ore : A Roma, se continua così, ci saranno più buche che strade. Il numero di voragini stradali presenti nella Capitale è raddoppiato, passando dai 21 eventi registrati fino a marzo 2017, ai 43...

Rom - Associazione 21 Luglio : “Segregati in campi costati 100 milioni in cinque anni”. Roma - nel piano di Raggi “molte criticità” : Un sistema di “segregazione etnica” costato alle casse pubbliche italiane oltre 100 milioni di euro in 5 anni, di cui ben 82 milioni per la sola gestione ordinaria di appena 10.000 persone. Un’enormità che trova il suo apice a Roma, città dove mantenere 4.419 fra uomini, donne e bambini dentro container di pochi metri quadrati – in aree mal servite e ambienti a dir poco insalubri – è costato solo nel 2017 circa 5 milioni di euro, senza ...

Mega-manifesto anti aborto - proteste e sit-in a Roma «Raggi lo rimuova subito» : La raccolta firme lanciata dall’associazione Vita di Donna Onlus. «Contro l’integralismo religioso che aggredisce la 194 e che offende donne e uomini». Il cartellone, in via Gregorio VII è stato affisso per la campagna di ProVita

Roghi Tossici Castel Romano. Massaro (FI) : “Raggi che fa?” : Roghi Tossici, Castel Romano, Massaro (FI): “Residenti ostaggi del campo nomadi. Raggi che fa?” “I Roghi Tossici del 2 Aprile rappresentano l’ennesimo di una lunga serie di fenomeni di illegalità che si verificano, ormai da troppo tempo, a Castel Romano e negli altri quartieri limitrofi al campo nomadi interno alla Riserva di Decima Malafede” – lo dichiara in una nota Pietrangelo Massaro, Coordinatore di Forza ...

Il Comune di Roma in bolletta Raggi spera in un governo amico : La documentazione presentata dal Campidoglio non ha soddisfatto il ministero dell'Economia e ora sono a rischio i trasferimenti dello stato alla città. Sono in tutto 110 milioni di euro e per il ...

Roma - Dzeko : "C'era rigore netto. Arbitro senza coraggio" : Edin Dzeko ha regalato ai suoi tifosi un gol pesante ma che rischia di servire molto poco alla Roma in ottica qualificazione. A Barcellona i giallorossi perdono 4-1 ma se ci fosse stata la Var... "...

Raggi : impensabile dire che le cose a Roma andavano meglio prima : Roma – Di seguito le parole di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “È intollerabile sentirsi dire che prima si stava meglio. Ma si stava meglio cosa? prima le cose funzionavano grazie alla corruzione. Ai debiti fuori bilancio. Agli appalti truccati. Tutte cose che stiamo pagando adesso. Stiamo pagando il debito di chi quelle cose ‘le aveva fatte meglio’. Io credo che sia arrivato il momento di avere coRaggio e onestà. Per ...

Raggi : Summer Fest occasione per far crescere - cambiare ed evolvere Roma : Roma – Di seguito le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Roma cresce, cambia e si evolve. Oggi presentiamo una maniFestazione che cambia e cresce anche nel nome. Abbiamo oltre due mesi di eventi con oltre 40 concerti ed eventi dal 26 maggio all’1 agosto. Un calendario ricchissimo che rappresenta ancora una novità nell’ottica di una città che cresce, cambia e si evolve”. “ci sarà anche uno spazio ...