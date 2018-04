Roma Primavera | l' Atalanta resta tabù Pure i baby vanno k o

DIRETTA / Atalanta Roma Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Atalanta Roma Primavera : info tv e streaming video . Sfida al vertice nella classifica del primo campionato giovanile: La Dea saprà rimanere in vetta?.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:10:00 GMT)

DIRETTA / Inter Roma Primavera (risultato live 1-1) streaming video e tv : infortunio per Odgaard! : DIRETTA Inter Roma Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 24^ giornata (oggi sabato 31 marzo)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:43:00 GMT)

Previsioni Meteo Pasqua - sull’Italia un Venerdì Santo di Primavera : temperature elevatissime con +28°C in Sicilia - +23°C in Abruzzo e +21°C in Romagna [DATI LIVE] : E’ un Venerdì Santo di sole e clima mite su gran parte d’Italia, ad eccezione dell’area alpina, del Nord/Ovest e di alcune zone di Puglia e Basilicata interessate da nubi sparse. In attesa del brusco peggioramento che oggi pomeriggio colpirà il Centro/Nord con intensi temporali, stamattina fa caldo in tutto il Paese con temperature tipicamente primaverili. Spiccano, nelle Regioni del Centro e del Nord, gli attuali +23°C a ...