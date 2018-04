Roma | lo Stadio Olimpico diventa terra di conquista | e martedì c' è il Barcellona

Stadio della Roma. Verdi : Procura faccia luce su terreni : Stadio della Roma. Verdi: siamo di fronte ad un’operazione che, senza variante al PRG, non starebbe in piedi e che, se realizzata, paralizzerà quotidianamente interi quartieri nel quadrante Sud. Stadio della Roma. Verdi: Procura faccia luce su vicenda terreni Tor di Valle “La grave vicenda dei terreni di Tor di Valle, appena venuta alla luce grazie agli attivisti del “Tavolo della Libera Urbanistica”, rappresenta un ...

Stadio della Roma - la procura indaga sul passaggio dei terreni a Parnasi : La procura indaga sul passaggio dei terreni dell'ippodromo di Tor di Valle, dove è prevista la costruzione dello Stadio della Roma, dalla società Sais della famiglia Papalia all'Eurnova del ...

Roma - Monchi : Cessioni? Il bilancio deve quadrare. Ma con lo stadio... : La Roma vende, quasi tutte le squadre del mondo vendono; l'ho già detto tante volte, non si vende perché si vuole vendere ma perché ci sono delle norme da rispettare che ti obbligano a far quadrare ...

Roma - Pallotta/ "Non siamo un supermercato - ma con Salah siamo stati obbligati alla cessione. Lo stadio..." : Roma, Pallotta: il Presidente giallorosso sottoliena come il club non sia un supermercato, ma specifica che con Momo Salah è stato obbligato alla cessione. Sullo stadio poi sottolinea...(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 21:58:00 GMT)

Roma - Pallotta sbotta : tutto su calciomercato e stadio : Momento chiave della stagione della Roma, impegnata in campionato e Champions League, l’obiettivo è raggiungere il miglior risultato possibile. Nel frattempo il presidente Pallotta sbotta ai microfoni della radio americana “Sirius XM”: “Da qui in avanti ogni partita è importante per qualificarsi per la Champions League, quindi non voglio che pensiamo solo al Barcellona. Tutti mi dicono che è un po’ come Davide contro Golia, ma io non ...

Roma - Pallotta : "Non siamo un market. Stadio? Prima pietra entro l'anno" : La Roma come un supermercato , 'è frustrante sentirlo', , Pjanic e Salah che sono voluti andar via, il sogno di giocare al Colosseo, Alisson e Ünder 'blindati': in Italia non si vede da settembre, ma ...

Biglietti in prevendita per il tour di Fabrizio Moro - al via dallo Stadio Olimpico di Roma : Il tour di Fabrizio Moro non si ferma alla Curva dell'Olimpico. L'artista Romano ha infatti appena annunciato che i live non si fermeranno allo Stadio ma continueranno in una lunga tournée nella quale è pronto a portare la musica raccolta nell'ultimo disco, nel quale ha inserito tutte le emozioni degli ultimi 10 anni. La tournée che ha voluto dedicare al suo ritorno ai live parte proprio dalla Curva dell'Olimpico, per la prima data dei live ...

Ferrara - M5S - : 'Per lo stadio della Roma ci siamo. Sulla Lazio dico che...' : Il capogruppo del Movimento 5 Stelle a Roma , Paolo Ferrara , ha parlato a Centro Suono Sport dello stadio della Roma : 'Io faccio una premessa, noi come amministrazione abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare nei tempi previsti. Tutte le pratiche sono state inviate in Regione. ...

Diario : ancora ottimisti di vedere stadio Roma realizzato entro tempi previsti : Roma – Diario: da ultimi sopralluoghi non emerge nessun tipo di criticità Roma – Di seguito le dichiarazioni di Angelo Diario. Il presidente della... L'articolo Diario: ancora ottimisti di vedere stadio Roma realizzato entro tempi previsti proviene da Roma Daily News.

"Lo stadio della Roma sarà pagato da tutti" : "Fino ad oggi ci hanno sempre detto che non bisogna preoccuparsi perché lo stadio lo fa tutto una società privata e non c'è alcun costo per la collettività. Non è proprio così". Così Paolo Berdini, ex assessore all'Urbanistica della giunta Raggi, intervenuto ai microfoni della trasmissione "Ho scelto Cusano - Dentro la notizia", condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano ...

Roma - Gandini : 'Le restrizioni del FPF stanno per finire. Stadio? Avremo i ricavi della Juventus' : Roma - L'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini questa mattina è intervenuto presso l'Università La Sapienza dove era in programma una lezione sul Fair Play finanziario. 'Presentiamo e ...

Stadio della Roma - la rivelazione di Gandini che fa sperare i tifosi : Il calcio, però, non è una scienza esatta e anche chi spende meno può vincere' . A chi gli fa notare che i tifosi meriterebbero di essere informati, risponde: 'Sui giornali non è bello parlare di ...

Stadio della Roma : il ponte dei Congressi si farà ma dopo lo stadio : Roma – Botta: abbiamo dovuto allontanare il ponte dagli argini “Ci venne prescritto- ha aggiunto Botta- di rivedere l’assetto complessivo, allontanando l’opera dagli argini.... L'articolo stadio della Roma: il ponte dei Congressi si farà ma dopo lo stadio proviene da Roma Daily News.

Approvato il Protocollo di Intesa Roma Capitale – Sapienza Università di Roma per la riqualificazione dello Stadio Flaminio : È stato Approvato con delibera di Giunta l’accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica della Sapienza Università di Roma finalizzato al recupero e alla valorizzazione dell’impianto sportivo “Stadio Flaminio” mediante la predisposizione di un piano di conservazione. Il Protocollo di Intesa è finalizzato allo studio approfondito dell’immobile ed ha come obiettivi: Presentare ...