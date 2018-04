Roma Il 9 aprile parte il progetto Young

Al via il 14 aprile E-Prix di Roma per le Formula E : ... dove il Gp di Roma si era corso dal 1925 fino al 1956, ma anche per l'intero settore della 'mobilità' visto che questa speciale categoria è stata portata sulle piste di tutto il mondo, quasi sempre ...

Roma : Municipio VIII - 28 aprile primarie centrosinistra : Roma – Sabato 28 aprile si svolgeranno le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato alla presidenza del Municipio VIII. Lo ha stabilito ieri in tarda serata il tavolo di coalizione. A sfidarsi, in vista delle elezioni in programma il 10 giugno, saranno il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi, e l’ex consigliere della Garbatella, Amedeo Ciaccheri, animatore di Super8. Potrebbe essere della partita anche Nando ...

COME VIVO ORA - RAI MOVIE / Info streaming e trama del film dal Romanzo di Meg Rosoff (oggi - 6 aprile 2018) : COME VIVO ora, il film in onda su Rai MOVIE oggi, venerdì 6 aprile 2018. Nel cast: Saoirse Ronan e George MacKay, alla regia Kevin Macdonald. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:29:00 GMT)

“La Fuoriuscita” di Giuseppe Lago - presentazione a Roma il 12 aprile 2018 – Libreria Arion Testaccio : presentazione letteraria con curiosità e suspence, per un fantastico thriller psicologico uscito da poco nel mercato e che affronta il tema della psicoterapia e dei suoi eccessi. Psichiatra e psicoterapeuta, direttore dell’Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata (IRPPI) autorizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, Giuseppe Lago è uno scrittore e saggista da anni, autore di libri […]

Biglietti Roma-Barcellona (10 aprile) : come acquistare i tickets per il ritorno dei quarti di finale di Champions League : Martedì 10 aprile, alle ore 20.45, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Roma. Il 4-1 del Camp Nou vale quasi come una sentenza di condanna per i giallorossi, comunque degni di considerazione per la prova offerta sul rettangolo di gioco catalano, al di là del punteggio finale. Qualche disattenzione di troppo, le due autoreti e la classe dei blaugrana hanno fatto la differenza ...

Week end a Roma : gli eventi di sabato 7 e domenica 8 aprile : urante la giornata ci si potrà immergere nel mondo dei figli dei fiori con mercatini, spettacoli dal vivo e di acrobatica, concerti, dj set e spazi dedicati alla terapia, ai massaggi, fino alla ...

Meteo Roma previsioni per venerdì 6 aprile 2018 : Meteo Roma. Roma domani previsto tempo stabile con cieli sereni. Nel Lazio tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori. Meteo Roma previsioni per domani venerdì 6 aprile 2018 Tempo stabile con cieli sereni nel corso delle ore diurne e anche in serata. Temperature comprese tra +8°C e +23°C. Meteo Lazio previsioni per domani Condizioni di tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori al mattino e al pomeriggio; sereno o poco ...

Ascolti tv 4 aprile/ Barcellona-Roma e Canale 5 vincono la serata - tengono Fratelli Unici e Le Iene Show : Gli Ascolti tv 4 aprile regalano un'altra vittoria a Canale 5 questa volta con il match Barcellona-Roma, tengono Fratelli Unici su Rai1 e Le Iene Show su Italia1. Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:11:00 GMT)

Ascolti TV | Mercoledì 4 Aprile 2018. In 6 - 4 mln per Barcellona-Roma (23.2%) - Fratelli Unici 13.2%. Tutti i dati del 20 : Barcellona-Roma Su Rai1 Fratelli Unici ha conquistato 3.382.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions Barcellona-Roma ha raccolto davanti al video 6.405.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.606.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.344.000 spettatori (12%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video ...

Dal 7 Aprile nei digital store 'A Roma un Venerdì' - il secondo singolo di Greta Ray. In radio dal 9 Aprile. : ... classe 1999, che dal 2015 a oggi ha posato per più di 370 shooting fotografici, model sharing e workshop in tutta Italia, infatti fin da bambina ha sempre adorato sia il mondo della Moda che della ...