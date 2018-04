: #News #Roma, fuoco in baracca: muore romeno - CybFeed : #News #Roma, fuoco in baracca: muore romeno - SirFilips : RT @obli0: Io: Vorrei fare una foto a Roma ma non mette a fuoco Nerone: Ci penso io! -

In fiamme due baracche nella notte ain un insediamento a via Ascione, in zona viadotto della Magliana. Quando i Vigili delhanno spento l'incendio hanno trovato il corpo di un uomo, undi 70 anni. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. Al momento sembrerebbe che il rogo abbia una causa accidentale. A quanto ricostruito, gli abitanti di quelle baracche abitualmente per riscaldarsi davanoad alcol versato in una pentola.(Di domenica 8 aprile 2018)