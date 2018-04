Roma | fantasmi all' anagrafe | da Bingwang a Mohammed | in fuga senza lasciare traccia

ilmessaggero

: RT @ADTacitus: Roma, allarme all'Anagrafe: 35mila fantasmi arabi, cinesi e africani - redbus2012 : RT @ADTacitus: Roma, allarme all'Anagrafe: 35mila fantasmi arabi, cinesi e africani - Claudio_Nerone : RT @ADTacitus: Roma, allarme all'Anagrafe: 35mila fantasmi arabi, cinesi e africani - ADTacitus : Roma, allarme all'Anagrafe: 35mila fantasmi arabi, cinesi e africani -

(Di domenica 8 aprile 2018) '? Anche se l'avessi conosciuto non credo che mi ricorderei il nome...'. Il titolare del barinsegna di via Pagani non perde troppo tempo a pensarci: 'Di orientali qui ne passano tanti, ...