Roma città amica delle bambine e dei bambini

Roma Capitale e UNICEF Italia insieme per una città a misura di bambino : Roma, impegno per diventare una città amica delle bambine e dei bambini. Con l’approvazione in Aula Giulio Cesare della delibera del M5S, Roma Capitale aderisce al programma dell’UNICEF “città amiche delle bambine e dei bambini” e adotta il documento programmatico “Costruire città amiche delle bambine e dei bambini. Nove passi per l’azione”. Gli assi su cui […]

Ancora fumi tossici a Castel Romano - la protesta dei cittadini : fumi tossici anche a Pasqua a Castel Romano dove si trova il più grande insediamento rom del quadrante sud di Roma. Il fumo nero era visibile a Pomezia, Spinaceto e all'EUR e ha condizionato anche la ...

Le buche di Roma - ferite di una città malata : La condizione delle strade, ma più in generale la condizione della città, è arrivata a essere motivo di forte preoccupazione per la sicurezza delle persone. Sempre con maggiore frequenza si registrano cadute di alberi, distacchi di cornicioni, aperture improvvise di voragini. È il segno visibile del lento e progressivo ritiro della mano pubblica dalle sue responsabilità.Un ritiro iniziato 10 anni fa, quando a ...

Salute - Gemelli Roma : il mese del cuore 2018 fa tappa in 7 città italiane : Un viaggio in Italia per sensibilizzare i cittadini sui principali fattori di rischio cardiovascolare: torna dal 12 aprile l’appuntamento con il ‘mese del cuore‘, l’iniziativa di prevenzione promossa da Danacol in collaborazione con il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, presentata questa mattina. In questa quarta edizione per la prima volta verranno raggiunte ben 7 città: nella prima fase, da aprile a maggio, ...

Roma dal 6 all’8 aprile è la Città della Pizza (ecco cosa mangiare) : C’è chi ama quella Romana, sottilissima, chi preferisce quella napoletana, dal bordo più alto, chi la prepara in casa e chi sperimenta il delivery, chi ordina solo Margherita, quelli che lasciano il bordo nel piatto (un delitto) e chi si lascia tentare dagli abbinamenti più arditi. E poi chi, democraticamente, le ama tutte, senza distinzioni. Alla Pizza, la regina della cucina italiana, è dedicata una tre giorni che farà di Roma non solo ...

Di Biase : inizio nuovo viaggio con emozione. A lavoro per cittadini - Roma e buona regione : Roma – Di Biase: al fianco di Zingaretti, Leodori e gruppo Pd Roma – Di seguito le parole di Michela Di Biase, consigliera regionale del Pd. “Oggi è iniziata l’XI legislatura del Consiglio regionale del Lazio. Con grande emozione -e grande responsabilità- inizio questo nuovo viaggio. Al fianco del presidente Zingaretti. Di Daniele Leodori e di tutto il gruppo del PD regionale. Ora a lavoro per i cittadini. Per #Roma e ...

Da Venezia a Roma - i turisti maleducati deturpano le più belle città d’arte : Da Venezia a Roma, i turisti maleducati deturpano le più belle città d’arte A Mattino 5 le immagini choc degli stranieri che non hanno rispetto per il nostro patrimonio. Continua a leggere

Roma - da Ben Hur a Casanova : Cinecittà svela i luoghi segreti dei kolossal : Ore di lavoro, materiali da scolpire, pennellate di colori da aggiungere, un mondo dietro le quinte, lontano dai riflettori, ma fondamentale per garantire la magia del film. Fellini lo sapeva, ...

Roma città moderna. Da Nathan al Sessantotto : Giovanni Lauricella Roma città moderna è ripetuto come titolo in tantissimi libri ed è consueto nel campo dell'urbanistica, ma Da Nathan al Sessantotto suona un po' strano . Molte volte si fanno dei ...

Roma corre - c'è anche Cinecittà World Run : Un appuntamento imperdibile per chi ama lo sport all'aria aperta, ma anche il cinema e il divertimento. Tra le novità rispetto alla prima edizione messe a punto dal Roma road runners club, società ...

Pasquetta fuori porta o in città : ecco cosa fare a Roma e dintorni : Dalle mostre ai percorsi nelle aree archeologiche, fino a laboratori, concerti, sport, gite fuori porta, pic-nic per giovani, fino a notte fonda: in una Roma ancora blindata sono tantissime le ...

Bobbio - Emilia-Romagna/ La città di San Colombano e del Ponte Gobbo (Il borgo dei borghi 2018) : Bobbio, la città della Val Trebbia, rappresenta l'Emilia-Romagna nel concorso "Il borgo dei borghi 2018” nella trasmissione "Kilimangiaro" su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 12:51:00 GMT)

Governo - fughe e retRomarce tra Lega e M5s : “Reddito cittadinanza? Sì - a tempo” - “Dialogo - ma l’unico premier è Di Maio” : Se il reddito di cittadinanza fosse temporaneo, non ci sarebbero pregiudiziali. Ma si parte dal programma di centrodestra. Avanti col dialogo con tutti sui temi. Ma il candidato alla presidenza del Consiglio resta solo Luigi Di Maio. Un passo avanti e uno indietro, un cenno e un rifiuto, un’apertura e una retromarcia. La Lega e il M5s continuano a guardarsi da lontano. Puntellando le proprie certezze, tentando di costruire almeno un ...

Tripoli - Livorno - Roma e l’anima delle città del Mediterraneo : Oggi aiutare le persone è diventato un affare per molte grandi organizzazioni. Però ho conosciuto una realtà diversa. Leggi