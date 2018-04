Roma | arrestato il piromane dei cassonetti | incastrato dalle telecamere

Roma : Ha imbrattato l’Edicola della Madonna - arrestato : Il gesto vandalico che ha scosso particolarmente l’opinione pubblica Roma – L’autore dell’imbrattamento di una delle “edicole sacre” più conosciute di Trastevere è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato. Le indagini del commissariato di zona, diretto da Fabrizio Sullo, sono iniziate il mese scorso. Dopo la scoperta dell’imbrattamento della Madonna dell’Arco di San Calisto, simbolo ...

Roma - mangia gelato sulla scalinata in piazza di Spagna e aggredisce i vigili : turista arrestato e multato : Stava mangiando un gelato sporcando, senza preoccuparsene, il marmo della monumentale scalinata di Trinità dei Monti a piazza di Spagna. Un turista di origini cinesi di 30 anni ignaro dei divieti che ...

Roma : Continuava a perseguitare la sua ex - arrestato 25enne : L’uomo aveva già avuto il divieto di avvicinarsi alla donna Roma – Un cittadino egiziano è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Eur a seguito di una segnalazione giunta al 112. Si tratta di un uomo di 25 anni, residente a Roma, disoccupato e con precedenti specifici, con l’accusa di atti persecutori. A segnalare e, di conseguenza, far arrestare lo straniero e’ stata l’ex ...

Roma : Minaccia infermieri con coltello - arrestato 42enne : Roma – Ieri mattina gli agenti del commissariato Casilino e Romanina hanno arrestato un 42enne. L’accusa è furto, resistenza e minacce aggravate. L’uomo, mentre si trovava all’interno del policlinico di Tor Vergata, ha tirato fuori un coltello Minacciando i sanitari. E chiedendo loro di voler essere ricoverato. I poliziotti, che si trovavano presso il nosocomio per altro servizio, sono immediatamente intervenuti. Sono ...

Roma : Picchia e accoltella compagna incinta - arrestato : La vittima, in stato di gravidanza, ha riportato una ferita da taglio e fratture alle ossa e alla mano Roma – Un banale litigio tra compagni si e’ trasformato in un incubo per una 21enne, originaria dell’Honduras. La giovane e’ stata presa a calci e pugni dal compagno. Si tratta di un 28enne di nazionalità ecuadoriana, con precedenti, ed infine ferita con un coltello da cucina. Poco dopo, grazie all’intervento dei ...

Roma : Non si ferma ad alt con auto rubata - arrestato : Gli viene intimato l’alt perchè con i fari spenti Roma – Un cittadino bosniaco di 26 anni, è stato tradito dai fari spenti dell’autovettura rubata. A bordo della quale stava scappando, dopo aver perpetrato furto in un’area di servizio in Via Cristoforo Colombo. Avvistato dagli agenti della Polizia di Stato che gli hanno intimato l’alt per controllarlo, l’uomo ha accelerato venendo comunque bloccato poco dopo ...

Roma. Minaccia di ammazzare la madre - arrestato : Roma. Minaccia di ammazzare la madre, arrestato – “Ti ammazzo! Ti voglio vedere morta!”: questo è ciò che hanno sentito gli agenti della Polizia di Stato di Roma quando sono entrati nel palazzo in cui erano stati inviati dalla sala operativa. A chiamare il Nue un inquilino dell”edificio che, aprendo la porta di casa, si è trovato davanti la donna oggetto di quelle minacce. Subito giunti sul posto, i poliziotti dei ...

Roma : Faceva prostituire la moglie - arrestato un 36enne : Accompagnava la moglie sul luogo di ‘lavoro’ ed incassava personalmente i soldi Roma – Un 36enne, originario della provincia di Chieti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Fiano Romano. L’uomo era da tempo da tempo residente a Civitella San Paolo (Rm). L’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, in danno della moglie 44enne. I militari, nel corso delle indagini, hanno documentato ...

Roma : Aveva droga e denaro falso - arrestato : Roma – Un uomo si stava aggirando a Roma in via di Monte Cucco con fare sospetto , nelle vicinanze di una farmacia. Quando ha attirato l’attenzione di una pattuglia di Carabinieri della Stazione Villa Bonelli. I militari hanno deciso di controllarlo e l’uomo, un Romano di 40 anni con precedenti, alla loro vista, si e’ particolarmente innervosito. Inducendo gli uomini dell’Arma ad approfondire le verifiche, che hanno ...

Roma. Scoperto Bazar della droga : arrestato pusher : Roma – Municipio III. Un 33enne è stato arrestato nella propria abitazione, in via Adolfo Celi, perchè trovato in possesso 82 g. di marijuana, 27 g. di hashish, 18,5 g. di crack, 18,4 g. di cocaina, 6,7 g. di ecstasy, 17,6 g. di droga sintetica. Roma. Operazione antidroga dei Carabinieri Al termine di una attività antidroga, i Carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario hanno arrestato un 33enne italiano, senza occupazione e con ...

Roma. Aggredisce la moglie a morsi : arrestato 34enne : Cronaca di Roma. Un 34enne libanese è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per lesioni aggravate e maltrattamenti. Non ci ha pensato due volte, quando il marito ha iniziato a minacciare di morte lei e le sue figlie, lo ha lasciato fuori di casa ed ha chiamato il 112. Maltrattamenti, violenze, minacce: questo ha raccontato la vittima agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio intervenuti immediatamente in suo ...

Roma - a Pasqua e Pasquetta musei civici gratis; III e VIII Municipio al voto il 10 giugno; Arrestato rapinatore seriale farmacie : Roma, musei civici APERTI A Pasqua E Pasquetta musei civici aperti a Pasqua e Pasquetta a Roma, con una ricca offerta culturale di mostre, spettacoli, visite guidate e laboratori per bambini. ...

Pompei - algerino contRomano in auto si schianta contro Santuario/ Arrestato - scatta allarme terrorismo : algerino contromano a Pompei, auto rubata contro la Basilica del Santuario: “Volevo stare più vicino ad Allah”. Un 22enne magrebino è stato Arrestato dopo un gesto sconsiderato(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:09:00 GMT)

