Roma | allarme all' Anagrafe | 35mila fantasmi arabi | cinesi e africani

Roma - allarme bomba all'aeroporto di Ciampino : scalo evacuato : Paura a Ciampino per un allarme bomba. L'aeroporto Romano è stato evacuato. Centinaia i passeggeri riversatisi nei parcheggi.

Roma - rientra allarme su Metro C : rientrato l' allarme bomba alla stazione Torre Angela della Metro C di Roma, scattato intorno alle 14 per un trolley abbandonato sulla banchina. All'interno del bagaglio considerato sospetto sono ...

Roma : Rubano bici del bike sharing ma allarme blocca le ruote : Roma – Due cittadini marocchini, di 27 e 35 anni, irregolari in Italia e con precedenti sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Le accuse sono di furto aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Ieri sera, i malviventi hanno manomesso il dispositivo di sicurezza di una bicicletta del noleggio bike sharing. E si sono allontanati in sella alla stessa lungo ...

Pasqua 2018 - allarme terrorismo in Italia/ Isis - allerta attentati da Roma a Napoli : gli obiettivi sensibili : Pasqua 2018, allarme terrorismo in Italia: le città più a rischio e i piani sicurezza adottati per evitare possibili attacchi Isis da Roma a Napoli, ecco gli obiettivi sensibili.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:29:00 GMT)

Bologna-Roma : esce Nainggolan - allarme Champions : allarme Nainggolan in vista di Barcellona-Roma, sfida d’andata dei quarti di Champions League. Il centrocampista dei giallorossi al 17′ del primo tempo della sfida contro il Bologna in trasferta è dovuto uscire dal campo zoppicante, a causa di un problema muscolare. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Al suo posto, in campo Gerson. L'articolo Bologna-Roma: esce Nainggolan, allarme Champions sembra essere il primo ...

Roma - allarme a via del Corso - tir turco entra nella "green zone" fermato dai carabinieri. Il conducente : ignaro del divieto : Un tir di 12 metri con targa turca è entrato in via del Corso, in pieno centro a Roma, ed ha perCorso un tratto di strada prima di essere fermato dai carabinieri. È accaduto oggi,...

Roma - allarme a via del Corso - tir turco entra nella 'green zone' fermato dai carabinieri : Un tir con targa turca è entrato in via del Corso, in pieno centro a Roma, ed ha perCorso un tratto di strada prima di essere fermato dai carabinieri. È accaduto oggi, venerdì santo, momento ...

Allarme sicurezza - Colosseo blindato a Roma per la Via Crucis : Roma, , askanews, - Aumentate le misure di sicurezza a Roma per la Pasqua e Colosseo blindatissimo per la tradizionale Via Crucis del Papa, con via dei Fori Imperiali e le vie intorno chiuse al ...

Pompei - algerino contRomano in auto si schianta contro Santuario/ Arrestato - scatta allarme terrorismo : algerino contromano a Pompei, auto rubata contro la Basilica del Santuario: “Volevo stare più vicino ad Allah”. Un 22enne magrebino è stato Arrestato dopo un gesto sconsiderato(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Terrorismo - algerino contRomano in auto a Pompei : scatta l'allarme : Evoca "attentati terroristici" l'episodio avvenuto lunedì scorso a Pompei, dove un algerino ha percorso contromano, a bordo di un'auto rubata, una strada nei pressi del santuario. E' quanto scrive il ...

Allarme terrorismo in Italia "incastrato da una donna"/ Video chi è il tunisino "terrorista" di Roma (Le Iene) : Allarme terrorismo in Italia, Atef Mathlouthi "incastrato da una donna": la testimonianza a Le Iene del tunisino ricercato dalle forze dell'ordine per presunta affiliazione all'Isis(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 01:31:00 GMT)

Tunisino segnalato - rientra l’allarme terrorismo a Roma : Tunisino segnalato, rientra l’allarme terrorismo a Roma L’uomo è in Tunisia e “da quando è scaduto il permesso disoggiorno – racconta la moglie che è in Italia – non riesce a vedere i suoi quattro bambini” Continua a leggere

Tunisino segnalato - rientra l'allarme terrorismo a Roma : "rientrato l'allarme del cittadino Tunisino" ma "la vicenda è in fase di ulteriore approfondimento". Lo ha comunicato la Questura di Roma sulla segnalazione da parte dell' ambasciata italiana a Tunisi ...

Roma - falso allarme bomba a Rinascente - Procura apre inchiesta : La Procura di Roma aprirà una inchiesta per Procurato allarme in relazione alla telefonata di ieri di un anonimo che segnalava la presenza di un ordigno all'interno di un'auto parcheggiata nelle ...