Roma 29enne arrampicato sul cornicione tenta il suicidio

(Di domenica 8 aprile 2018) Cronaca di. E’ stato salvato dagli agenti della Polizia un giovane di 29 anni che si era, con l’intenzione di suicidarsi, sulal quinto piano di un palazzo in via Cavour. La cronaca Un ragazzosulal quinto piano di uno stabile in via Cavour con l’intenzione di suicidarsi. E così, mentre le volanti e gli equipaggi dei commissariati venivano inviati con celerità presso l’indirizzo fornito, la sala operativa della Questura seguiva, in continuo contatto con la segnalante, il comportamento del potenziale suicida. Una corsa contro il tempo da parte degli agenti che, una volta individuato il palazzo ed essere poi giunti al piano corrispondente, hanno trovato una persona che indicava loro l’appartamento interessato permettendone il fulmineo accesso. I poliziotti entrano nella camera All’interno i poliziotti ...