Rom | Mattarella | ' Superare i pregiudizi e favorire l' integrazione'

Vacanze di Pasqua per i politici : Salvini a Ischia - Renzi a casa - Mattarella e Di Maio a Roma : L'altro Matteo della politica italiana, l'ex segretario dem Renzi, stara' a Firenze, assieme ai suoi familiari. Il suo successore alla guida del Nazareno, il reggente del Pd, Maurizio Martina, ...

8 marzo - manifestazioni ed eventi da Milano a Roma. Mattarella : “Pari opportunità contro le disuguaglianze” : Tanti cortei nelle città italiane, da Milano a Napoli, per manifestare contro il divario salariale e per la parità di genere e i diritti. E in occasione della giornata internazionale della donna Sergio Mattarella insiste: “Ogni energia va profusa per prevenire e impedire che le donne diventino il bersaglio dell’odio e del risentimento“. Per il il presidente della Repubblica molestie e violenze contro le donne sono inaccettabili e ...

MATTARELLA CONSULTAZIONI AL QUIRINALE/ Berlusconi Rompe il silenzio : "A Salvini il mandato di Governo" : MATTARELLA, CONSULTAZIONI al Qurinale: passa nelle mani del Presidente della Repubblica la patata bollente dopo le elezioni politiche. A chi affiderà l'incarico di formare un governo?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:34:00 GMT)

Elezioni - Osservatore Romano : Italia senza maggioranza ma fiducia in Mattarella : 'Italia senza maggioranza'. Titola così l'Osservatore Romano che nella sua cronaca segnala: 'Sul fronte internazionale, il portavoce della Commissione europea ha sottolineato che Bruxelles ha espresso 'fiducia nella capacità del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,...

Elezioni 2018 - a Palermo ristampate nella notte 200mila schede finite in altri seggi. A Roma presidente svuota l'urna - schede sbagliate E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Elezioni : Mattarella ha già votato a Palermo - Gentiloni a Roma : Il segretario del Pd, Matteo Renzi ha votato questa mattina a Firenze. Il Leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi voterà in tarda mattinata a Milano. Mentre il leader della Lega Salvini è atteso al voto sempre nel Capoluogo lombardo, ma nel pomeriggio. Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia si recherà a votare invece alle 12

Mattarella a Palermo - Gentiloni a Roma : dove votano i politici : Domenica 4 marzo sarà un vero e proprio election day, infatti, oltre alle elezioni politiche, si svolgeranno anche le...

Valerio - affetto da sindRome di down - salva una bimba in mare : premiato da Mattarella : “Valerio Catoia, 23/5/2000, residente a Priverno (LT) - Giovane atleta paralimpico, ha dato prova di grande coraggio, forza e generosità, non esitando a gettarsi in mare e salvando dalle onde una bambina di 10 anni che...

Mattarella premia 29 ragazzi 'Alfieri della Repubblica' : ci sono il più giovane di Retake Roma e il piccolo Ciro del sisma a Ischia : Continua a raccontare il mondo degli uccelli attraverso un sito che cura personalmente e che gli ha fatto meritare attenzione e premi. Stefano Martinangeli, 12/10/2003, residente a Cerveteri , Roma, -...

L'astronauta Paolo Nespoli interrogato dagli studenti delle scuole Romane e poi in visita al presidente Mattarella : Dalla raffica di domande degli studenti all'incontro con il presidente Mattarella al Quirinale. Paolo Nespoli è tornato con i piedi per Terra dopo la missione Vita sulla stazione spaziale ...

Erdogan a Roma/ Incontro con Mattarella : scontri e arresti in piazza durante il colloquio con Papa Francesco : Erdogan a Roma, il presidente incontra Papa Francesco, Gentiloni e Mattarella: ultime notizie e resoconto del viaggio in Italia. Pace, Gerusalemme, terrorismo e polemiche contro la Turchia(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 14:35:00 GMT)