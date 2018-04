“Rischia amputazione gambe” Choc per l’ex deputato Stava lavorando nel suo giardino

caffeinamagazine

(Di domenica 8 aprile 2018) Una notizia terribile è arrivata a sconvolgere il mondo della politica italiana in un momento più che mai delicato. L’exPasquale Maietta, in quota Fratelli d’Italia, ed ex presidente del Latina calcio rischia di perdere la gamba sinistra a causa delle gravi ferite riportate in un incidente domestico. Il 46ennela terra nella sua villa di via Nascosa, nella campagna di Latina, quando si è tagliato con la motozappa cheutilizzando. Una brutta ferita che ha richiesto il trasporto in elisoccorso da Latina al San Camillo di Roma dove si trova al momento. Non ci sono ancora notizie certe su quel che faranno i medici, ma dalle notizie trapelate Maietta rischia davvero grosso e la situazione è grave. ( dopo la foto) Poco tempo fa avevamo raccontato di un pensionato di 74 anni, Giuseppe Vetro, che era morto dopo che la ...