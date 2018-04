Rinnovo Guardiola | nuovo contratto per il tecnico del City | cifre shock

calcioweb.eu

: Rinnovo #Guardiola, nuovo contratto per il tecnico del #ManchesterCity: cifre shock - CalcioWeb : Rinnovo #Guardiola, nuovo contratto per il tecnico del #ManchesterCity: cifre shock - corsMatteo : #Guardiola diventerà il manager più pagato al mondo: per lui pronto rinnovo a 23 milioni l'anno - calcio24mercato : Man City, pronto il rinnovo fino al 2020 per Guardiola: sarà il tecnico più… -

(Di domenica 8 aprile 2018)– Sconfitta per il Manchesternel derby contro lo United ma arrivano ugualmente buone notizie perclamorose per l’allenatore. Secondo quanto riportato dal Mirror infatti, il Manchesteravrebbe in mente di prolungare l’accordo in scadenza nel 2019 fino al 2020, facendo firmare all’allenatore catalano unda 20 milioni di sterline a stagione che lo renderebbero il manager più pagato al mondo.veramente clamorose che però premiano un lavoro straordinario del. LEGGI ANCHE –> Mou ai suoi calciatori: “non siete i clown alla festa scudetto deldi” L'articoloper ildelsembra essere il primo su CalcioWeb.