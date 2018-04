Rifiuti in fiamme nel container

Bari - Rifiuti in fiamme a Santa Rita. Decaro ai residenti : 'Segnalate arrivano i droni' : Sta arrivando la primavera e con essa anche i fiori, il primo tepore, le belle giornate e gli incendi del rione Santa Rita. Già da ieri mattina sono state postate diverse segnalazioni da parte dei ...

Rifiuti - incendio nel deposito di una ditta : in fiamme due compattatori : CAROVIGNO - Due grossi autocompattatori sono andati in fiamme intorno alle ore 18,30 di oggi , 8 marzo, nel deposito della ditta che gestisce il servizio di raccolta dei Rifiuti per conto dell'...

Incendi : fiamme in deposito Amsa - a fuoco solo Rifiuti urbani : Milano, 13 feb. (AdnKronos) - Un Incendio si è sviluppatosi nella serata di ieri all'interno del deposito aziendale di Amsa in via Zama a Milano ed è stato spento dopo poche ore. L'azienda fa sapere che non ci sono stati danni a persone o cose. I Vigili del fuoco hanno domato le fiamme in un’ora cir