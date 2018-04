Rievocazione campo nazista a Cologno | il Comune leghista ha stanziato 3mila euro Il

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 aprile 2018) L’amministrazione comunale diMonzese, amministrata dal sindacoAngelo Rocchi, non ha solo patrocinato ladi unmilitare della Wermacht, la forza di difesa tedesca comandata da Adolf Hitler, ma l’ha anche finanziata. Ilha deciso di stanziareper l’associazione “Rivivere il passato” che sabato 21 e domenica 22 aprile nello spazio esterno di villa Casati allestirà la scenografia della manifestazione. A firmare la determina numero 344 del 3 aprile scorso è il dirigente Fabio Scupola che ha trovato i soldi nel capitolo “spese per ricerche culturali, convegni e mostre”. Nel provvedimento non si parla del gruppo “36 Fuesilier Kompanie” che invece compare nella locandina come promotore dell’iniziativa perché, a detta dell’assessore Simone Rosa, “si è trattato di un refuso”. Ilha persino ristampato i manifesti: “L’associazione ...