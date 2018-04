Richetti si candida segretario Pd | Ma con primarie aperte

Pd : Richetti - io candidato? Lo dirò quando decise primarie : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Abbiamo deciso che a seguito delle dimissioni del segretario, l’assemblea viene convocata per decidere se e quando eleggere un nuovo segretario. Fino ad allora, Martina resta reggente. E poi, abbiamo discusso e ci siamo confrontati, perché era doveroso farlo dopo la sconfitta alle elezioni. Le parole d’ordine non è solo ‘unità’ ma anche ‘rigenerazione’, che è ...

Elezioni - Richetti (Pd) vs Travaglio : “M5s bugiardi”. “Renzi e Boschi hanno mentito. Li avete cacciati o candidati?” : Secondo match dello scontro avvenuto a Dimartedì (La7) sul caso M5s tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Matteo Richetti, portavoce della segreteria del Pd e candidato al Senato in Emilia-Romagna (qui la prima parte). Travaglio ribadisce: “Se lei chiede a me cosa penso di quei 10 che non hanno restituito la parte di stipendio, io le dico che sono dei disonesti e che vanno sbattuti fuori. Ma vorrei che anche voi ...