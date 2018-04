Ribelli siriani denunciano attacco chimico su Douma | “Almeno 100 morti” Trump | Assad

Ribelli siriani denunciano attacco chimico su Douma : “Almeno 40 morti”. Trump : Assad animale : I Ribelli siriani che resistono nella città assediata di Douma accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte. I gas, probabilmente al cloro, hanno ucciso almeno quaranta persone e intossicato altre centinaia. Douma è l’ultimo sobborgo della Ghouta orientale che non si è ancora arreso e venerdì scorso sono ripresi i combatt...

Ribelli siriani annunciano le condizioni per lasciar andar via i civili da Ghouta est - : Un convoglio umanitario della "Mezzaluna Rossa" ha in programma di recarsi nel sobborgo di Damasco oggi, segnala Sputnik. Quarantacinque camion carichi di aiuti e un ospedale mobile sono in coda al ...