Reggio Emilia Venezia Streaming video e diretta tv | orario | risultato live basket Serie

Calcio a 5 - 24^ giornata Serie A 2018 : Pescara choc - si ritira dal campionato! La Came Dosson perde a Reggio Emilia e cede la vetta a Luparense e Acqua&Sapone : Una decisione sconvolgente cambia completamente gli scenari del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Il Pescara ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dal campionato con una nota in cui ha spiegato i motivi di una scelta clamorosa, con annesso il sospetto di una vicenda di Calcioscommesse. “Dalla fine dello scorso campionato – scrive il club – la società ha dovuto subire squalifiche di atleti, dirigenti e del campo di ...

Reggio Emilia - cade dalla finestra. Bimbo di 4 anni salvo per miracolo. Padre denunciato : Reggio Emilia, 7 aprile 2018 " Vivo per miracolo. Un bambino di 4 anni è caduto dalla finestra e si è schiantato al suolo dopo un volo di quasi quattro metri . Una tragedia sfiorata nella Bassa ...

Reggio Emilia - papà lascia soli in casa i figli di 2 e 4 anni e va a fare la spesa : uno cade dalla finestra e precipita per 4 metri : La moglie è in ospedale in attesa di partorire il terzo figlio, il marito deve fare la spesa e lascia in casa gli altri bambini, di due e quattro anni, il più grande si sporge dalla finestra e cade al ...

Aemilia - l’imputato per ‘ndrangheta : “La moglie del sindaco di Reggio Vecchi mi chiese i voti. È cugina di mia moglie” : Nuova grana dall’aula bunker dove si celebra il processo Aemilia per Maria Sergio. La moglie del sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi del Pd, era stata già chiamata in causa in passate udienze per le sue parentele con imputati eccellenti del procedimento sulla ‘ndrangheta. Questa volta è l’imprenditore di 65 anni Alfonso Paolini, accusato di appartenere alla cosca emiliana e attualmente a piede libero, a citarla nella sua ...

Reggio Emilia - ecco cosa fare nel weekend sull'Appennino : ... alle 12, nella sala del teatro "I Mantellini", proiezione del docu-film "Trashed", sull'inquinamento nel mondo causato dai rifiuti; alle 13 rinfresco gratuito per tutti i partecipanti presso la sede ...

Calcio a 5 - 24^ giornata Serie A 2018 : la capolista Came Dosson a Reggio Emilia per difendere la vetta - impegni agevoli per Acqua&Sapone e Luparense : Espugnare Reggio Emilia e conservare la vetta della classifica. Una vera e propria impresa attende la capolista Came Dosson, attesa ad una prova di maturità su un campo pressoché inespugnabile nel match clou della 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. I veneti, infatti, dovranno vedersela con il Kaos Reggio Emilia, saldamente in zona playoff nonostante 8 punti di penalità in classifica per una vicenda di passaporti ...

Sanità - a Reggio Emilia corsie preferenziali per i disabili in ospedale : Un segnale di alert consentirà la loro immediata identificazione sin dall'arrivo al triage. La procedura attuata grazie al coinvolgimento della centrale...

Reggio Emilia - muore carbonizzato all’interno del garage - intossicata tutta la famiglia : La vittima è Pietro Iori, ottantenne di Reggiolo. Sembra che stesse armeggiando con alcune vecchie motociclette in garage quando è avvenuto il dramma. Forse un corto circuito la causa delle fiamme.Continua a leggere

Basket Serie A - Brescia sbanca Reggio Emilia : I biancoblu consolidano il terzo posto vincendo 75-71 il recupero del ventunesimo turno contro la Grissin Bon Reggio Emilia

Reggio Emilia - scomparsa la diciassettenne Asia : Asia si è allontanata da Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, la mattina del 4 aprile. È stata avvistata alla stazione di alla stazione di Crevalcore (Bologna), in compagnia di due ragazze.Continua a leggere

Serie A : Brescia passa a Reggio Emilia 75-71. Prosegue l'inseguimento a Milano e Venezia : Brescia passa 75-71 a Reggio Emilia nel recupero della ventunesima giornata di Serie A, in una gara non giocata per l'impegno della squadra di Menetti nella semifinale di Eurocup, dove è stata ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Brescia batte Reggio Emilia nel recupero. Decisivi i fratelli Vitali nel finale : È andato in scena stasera il recupero della 21a giornata di Serie A tra Reggio Emilia e Brescia, rinviato per l’impegno della Grissin Bon in EuroCup. Vittoria fondamentale per la Leonessa, che così stacca Avellino e si mette in scia di Venezia. Una vittoria che sembrava più agevole per gli ospiti, che nella fase finale del primo quarto hanno preso il largo, grazie al solito Marcus Landry. Brescia è volata dal 12-21 del primo quarto fino a ...

Germani - vittoria a Reggio Emilia e si ipoteca il quarto posto : ... 1/2 per l'austriaco 32' Canestro di De Vico, i padroni di casa sempre più alle calcagne della Germani , 54-58, 33' Luca Vitali infallibile in lunetta, due punti preziosissimi nell'economia del gioco ...

DIRETTA / Reggio Emilia Brescia (28-42) info streaming video e tv : risultato live - intervallo (basket Serie A) : DIRETTA Reggio Emilia Brescia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che al PalaBigi vale come recupero della ventunesima giornata nel campionato di basket A1(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 21:10:00 GMT)