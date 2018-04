Reggina Lecce Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Serie C - ora tocca al Lecce : ma con la Reggina ci sarà un assente pesante Video : Il #Lecce è in uno dei periodi più difficili degli ultimi anni. La possibilita' di perdere la vetta [Video], dopo averla conquistata diversi mesi fa, inizia a farsi concreta dopo l'ennesimo passo falso tra le mura amiche. stavolta avvenuto contro un Siracusa mediocre che ha svolto il compitino minimo ed ha portato a casa un punto d'oro anche in vista della penalizzazione che ha gia' colpito i siciliani e del deferimento che fa pensare ad altri ...

Serie C Girone C - impresa Andria contro il Lecce : tre punti d’oro per la Reggina : Si sono concluse le ultime partite del turno infrasettimanale del Girone C della Serie C, importanti indicazioni per le zone alte e basse. impresa da parte dell’Andria che in trasferta è riuscito a strappare un punto sul campo del Lecce, doppio vantaggio per la squadra di Liverani con Di Piazza e Mancosu, poi la rimonta ospite con Tiritiello e Taurino, si tratta di un punto che può risultare pesantissimo per la corsa salvezza. Il Lecce si ...