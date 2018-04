Rapina in farmacia | arrestato un bellunese

Rapinano farmacia a Stuffione di Ravarino : arrestati : I carabinieri del nucleo operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto e della stazione di Pieve di Cento, in provincia di Ferrara, li hanno arrestati ieri per rapina aggravata in concorso e ...

Roma. Rapina la farmacia di cui era cliente : Cronaca di Roma – E’ successo ad Ostia dove un 42enne romano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver Rapinato una farmacia, di... L'articolo Roma. Rapina la farmacia di cui era cliente proviene da Roma Daily News.

Rapina farmacia dove era cliente - riconosciuto da voce e arrestato : Ha Rapinato la stessa farmacia di cui era cliente e, seppur con il volto travisato, è stato riconosciuto dalla voce e arrestato dalla Polizia di Stato poco dopo. Alle 13 di ieri, un uomo, con il volto ...

Roma : 17enne Rapina farmacia e fugge. Arrestato dopo sparatoria - : Il giovane è un incensurato originario di Reggio Calabria: dovrà rispondere anche di ricettazione perché l'arma che ha utilizzato risulta rubata nel 2003

Roma : 17enne Rapina farmacia e fugge. Arrestato dopo sparatoria : Roma: 17enne rapina farmacia e fugge. Arrestato dopo sparatoria Il giovane è un incensurato originario di Reggio Calabria: dovrà rispondere anche di ricettazione perché l'arma che ha utilizzato risulta rubata nel 2003 Parole chiave: ...

Roma - 17enne Rapina farmacia e spara : Armato di pistola e a volto coperto ha prima rapinato una farmacia a Rocca di Papa, vicino Roma , e poi ha sparato all'auto con cui il farmacista e un suo amico lo stavano inseguendo. Ma il ragazzo, ...

Roma - 17enne Rapina farmacia : il titolare lo insegue con l'auto e lui gli spara addosso : Pizzaiolo di 17 anni rapina farmacia a Rocca di Papa e spara contro l'auto del titolare. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito e il 17enne è stato preso ma nel paese dei Castelli Romani è scesa ...

Roma : Rapina con coltello farmacia a San Paolo. Nessun ferito : Roma – rapina a mano armata a San Paolo Roma – Questa mattina, in zona San Paolo a Roma, un uomo armato di coltello ha... L'articolo Roma: rapina con coltello farmacia a San Paolo. Nessun ferito su Roma Daily News.

Sanguinosa Rapina nella farmacia comunale : due feriti in maniera non grave - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Sanguinoso tentativo di rapina, questa sera, presso la farmacia comunale di via Grazia Balsamo, al rione Cappuccini: un carabiniere fuori servizio e un dipendente della farmacia sono stati feriti da ...

Rapina in farmacia - fugge sparando : ANSA, - NAPOLI, 7 FEB - Un Rapinatore, nell'allontanarsi da una farmacia, in via Epomeo a Napoli, dove aveva tentato un colpo, poi fallito, ha esploso un colpo di pistola per guadagnarsi la fuga. ...

Paura a Napoli : tentata Rapina in farmacia - bandito fugge sparando tra la gente : Pomeriggio di Paura a Soccavo. Un rapinatore, nell'allontanarsi da una farmacia, in via Epomeo a Napoli, dove aveva tentato un colpo, poi fallito, ha esploso un colpo di pistola per guadagnarsi la ...