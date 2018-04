Rally Corsica | Mondiale 2018 | Sebastien Ogier gestisce e conquista la terza vittoria

Rally Corsica - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier vede la vittoria ma che lotta per il secondo posto. Show di Sebastien Loeb! : Il Rally di Corsica è sempre più nelle mani di Sebastien Ogier. Il francese ha incrementato il suo vantaggio nella seconda giornata, senza prendersi troppi rischi ed evitando insidie che potevano compromettere la sua leadership. Il pilota del Team M-Sport oggi non ha vinto alcuna speciale delle sei in programma, ma vede vicinissima la terza vittoria in quattro gare, potendo contare su 44″ sui più immediati inseguitori. Ma se la vittoria è ...

Rally Corsica - Mondiale 2018 : un Sebastien Ogier quasi perfetto domina sulle strade di casa - inseguono a distanza Neuville e Meeke : Sebastien Ogier domina senza mezzi termini la prima giornata del Rally di Corsica 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, ha vinto tre delle quattro prove speciali di giornata (tutte lunghe e selettive) e ha già un ampio margine sui più immediati inseguitori. Alle sue spalle troviamo Thierry Neuville distante 33.6 secondi, mentre al terzo posto c’è Kris Meeke a 38.7. Quarto in graduatoria è Ott Tanak a 44.2, mentre quinto è ...

Dove vedere il Rally di Corsica in TV e streaming : WRC su Fox Sports : Rally di Corsica: gli appuntamenti con il WRC in TV e streaming Dopo le prime tre gare, in testa c'è il campione del mondo in carica Sébastien Ogier, che proverà ad allungare sul belga Thierry ...

DIRETTA/ Rally di Corsica 2018 : streaming video e tv. Ogier primo nella SS1 - ma Loeb è vicino! (Wrc) : DIRETTA Rally di Corsica 2018: info tv e streaming video della prima giornata della prova delle 10.000 curve. Si accende quindi la grande classica del Mondiale Wrc.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:29:00 GMT)

Rally di Corsica 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso - orario - vincitore (Wrc - oggi 6 aprile) : diretta Rally di Corsica 2018: info tv e Streaming video della prima giornata della prova delle 10.000 curve. Si accende quindi la grande classica del Mondiale Wrc.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 00:47:00 GMT)

Rally Corsica - Mondiale 2018 : Kris Meeke fa suo lo shakedown davanti a Mikkelsen e Neuville : Ha preso il via con il consueto shakedown il fine settimana del Rally di Corsica 2018. Sui 5,45 chilometri del tracciato di Sorbo Ocagnano il più veloce si è rivelato il britannico Kris Meeke (Citroen C3) con il tempo di 4:00.8 precedendo il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) di 2″2. Terza posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 3 secondi esatti, davanti allo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) a 3.5 e al francese ...

Rally Corsica - Mondiale 2018 : Kris Meeke fa suo lo shakedown davanti a Mikkelsen e Neuville : Ha preso il via con il consueto shakedown il fine settimana del Rally di Corsica 2018. Sui 5,45 chilometri del tracciato di Sorbo Ocagnano il più veloce si è rivelato il britannico Kris Meeke (Citroen C3) con il tempo di 4:00.8 precedendo il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) di 2.2 secondi. Terza posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 3 secondi esatti, davanti allo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) a 3.5 e al francese ...

Scatta il Rally di Corsica - Meeke brilla nello shakedown : Kris Meeke il più veloce nello shakedown che ha aperto il 61° Rally di Corsica, quarta prova del mondiale Wrc. Sui 5.40 km di Sorbo Ocagnano, il britannico al volante della Citroen C3 ha chiuso ...

Rally - Mondiale 2018 : in Corsica riparte il duello serrato tra Sebastien Ogier e Thierry Neuville : Dopo circa un mese di stop torna il Mondiale Rally 2018 e lo fa con la tappa francese del Rally di Corsica che si correrà tra il 5 e l”8 aprile nei tortuosi percorsi dell’isola che si affaccia davanti alla Sardegna. Siamo giunti alla 61esima edizione di questa avvincente prova del Mondiale che, nelle sue due ultime edizioni, ha visto il successo proprio dei due grandi contendenti di questa stagione, il belga Thierry Neuville (che ...

Rally Corsica 2018 - programma orari e tv. Il calendario completo : In streaming visione assicurata da Sky Go. Il programma Da giovedì 5 aprile a domenica 8 aprile Rally di Corsica CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Rally alessandro.tarallo@oasport.it