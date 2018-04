Raisport : dopo Buffon - chi sarà il secondo di Szczsney? : La Juve a Benevento ha vinto per 4-2, ma a dirla tutta ha sofferto più del dovuto con l'ultima della classe. I bianconeri sono parsi poco brillanti, benzina limitata nel serbatoio e testa probabilmente già a Madrid, dove solo un miracolo potrebbe rimettere in pista la banda di Massimiliano Allegri. Nonostante tutto il mercato tiene sempre banco, ed il dopo Buffon pare sia stato già delineato proprio dalla dirigenza di Corso Galileo ...

Raisport : dopo Emre Can altro colpo chiuso dalla Juve Video : Su Emre Can si è detto tanto, ed alla fine nel mese di luglio arrivera' a Torino, dove trovera' altri suoi connazionali, per far parte di un reparto davvero abbastanza ben assortito. Ci saranno muscoli, tecnica e fantasia al servizio della squadra. Nonostante ciò la dirigenza della vecchia signora, non si ferma mai e continua a tessere i propri rapporti di mercato. Raisport in tal senso ha dato un'indiscrezione importante Secondo il grande ...