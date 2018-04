Rai | Scardina muore e i colleghi Varriale e Antinelli si insultano | la vergogna a viale

Rai - lutto nel giornalismo sportivo : morto Ignazio Scardina - volto di 90esimo minuto : lutto nel mondo del giornalismo sportivo . È morto a 70 anni Ignazio Scardina , voce e volto di 90esimo minuto e della Domenica sportiva . A darne notizia la famiglia su Facebook: 'Per tutti gli amici di Ignazio .

Addio Ignazio Scardina - voce calcio Rai : 14.16 E' morto, dopo aver lottato a lungo con una grave malattia, Ignazio Scardina, decano del giornalismo sportivo, per una vita in Rai. Nato nel 1947, fu una delle voci storiche di 90° minuto e della Domenica Sportiva e dal 2000 al 2006 capo della redazione calcistica di RaiSport. Fu l'unico giornalista sfiorato dallo scandalo di calciopoli, ma fu assolto già in primo grado dal tribunale di Napoli.