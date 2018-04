Raffaella Fico | Labbra rifatte? Mai fatto niente video

“Sembri una papera”. Raffaella Fico rovinata dal botox. La showgirl pubblica un selfie e la rete si scatena. Labbra gonfie all’inverosimile : il foto-confronto è impietoso : Le vip del jet set nazionale e internazionale che sono ricorse alla chirurgia estetica sono davvero tante. É impossibile contarle ed è impossibile elencarle tutte. Alcune negano di essere ricorse al bisturi, altre ancora non l’ammetteranno mai, anche se le foto del prima e del dopo mostrano la differenza. Una di queste è Raffaella Fico , ex compagna del calciatore Mario Balotelli, mamma di Pia ed ex gieffina. Proprio al Grande Fratello la ...

Bufala Raffaella Fico - presentata oggi come sorella di Roberto (Presidente Camera) : Non poteva mancare la Bufala Raffaella Fico, presentata oggi come la sorella del Presidente della Camera Roberto Fico. Visto il recente insediamento di Roberto, le fake-news hanno iniziato a pullulare, come quella relativa a Luigi Fico, alias Luis Figo, ex calciatore di Barça, Real Madrid ed Inter. Poco più tardi è stata la volta della Bufala Raffaella Fico, nota showgirl napoletana e mamma della piccola Pia, avuta dall'attaccante Mario ...