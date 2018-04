Quattro fermi alla maratona di Berlino | media | ' Preparavano un attacco'

Venezuela - è stato assassinato il commerciante italiano scomparso. Quattro fermi : Il cadavere di Umberto Micalizzi rinvenuto in una fossa comune nello stato di Miranda. Appassionato di moto di grande cilindrata e membro del BMW Motoclub Venezuela no, era stato visto per l'ultima volta mentre viaggiava verso Valencia

Un'infermiera è indagata per la morte per malaria - nel settembre 2017 - di una bambina di Quattro anni : La Procura di Trento ha chiuso l'inchiesta relativa alla morte per malaria di una bambina di quattro anni, lo scorso settembre. Al termine dell'inchiesta risulta indagata una sola persona: un'infermiera del reparto di pediatria dell'ospedale di Trento.