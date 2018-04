Probabili Formazioni Avellino-Perugia | Serie B 09-04-2018

lanotiziasportiva

: Reggina-Lecce, probabili formazioni: Di Piazza titolare? - LaVoceRC : Reggina-Lecce, probabili formazioni: Di Piazza titolare? - CataniaC0M : Catania-Juve Stabia: probabili formazioni. -

(Di domenica 8 aprile 2018) LediB 2017/, 34^ Giornata ore 20.30: ai Lupi del nuovo tecnico Claudio Foscarini servono punti salvezza. Il trentaquattresimo turno diB si conclude allo Stadio Partenio-Lombardi con la sfida tra i padroni di casa dell’. I ”Lupi” sono reduci da due sconfitte consecutive in casa contro Parma e Bari che li ha relegati in zona play out con 36 punti dopo 33 giornate. Quella contro il Bari allenata da Fabio Grosso è stata subita in rimonta per una formazione che non vince dal 24 Febbraio (2-1 al Novara) ed ha raccolto nelle ultime 6 gare appena 3 punti. A farne le spese è stato il tecnico Walter Novellino, esonerato nella giornata di Martedì insieme al suo collaboratore Simone Tomassoli. Il club ha deciso di sostituirlo con Claudio Foscarini, che in passato ha allenato Alzano Virescit, Rimini, ...