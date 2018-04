Prima notte in carcere per Lula | l' ex presidente del Brasile si è consegnato | dovrà

Lula si consegna alla polizia. Per lui Prima notte in carcere : prima notte in carcere per Luiz Inacio Lula da Silva, primo ex-presidente del Brasile in carcere per un crimine comune. Lula, uno dei politici più popolari al mondo, dovrà scontare una condanna a 12 anni di carcere. Sebbene i presidenti brasiliani della storia recente siano regolarmente finiti nei guai - imputati, fatti crollare da un colpo di stato e ...

Lula si arrende e si consegna alla Polizia : Prima notte in cella a Curitiba : Lula da Silva, alla fine, si è arreso. Dopo una giornata convulsa l'ex presidente brasiliano si è consegnato alla Polizia federale. Portato in aereo a Curitiba, è stato trasferito nella sede della Soprintendenza dove inizia a scontare la condanna a 12 anni per corruzione. Qui ha trovato ad attenderlo sia i sostenitori che gli oppositori, che hanno festeggiato lanciando fuochi di artificio

Prima che sia notte - lo spettacolo in memoria della strage di Pizzolungo : Il Teatro Ariston di Trapani, gremitissimo di pubblico, ha ospitato stamattina il primo appuntamento di 'Non ti scordar di me', la settimana della memoria istituita dal Comune di Erice, in ...

Prima dell'alba spazza il mantello buio della notte nella seconda serata di Rai3 : C'è un fascino perverso quando il buio abbraccia tutto e tutti. Un fascino che in qualche modo copre i rumori, i boati, le urla del giorno e pare rivestirli tutti quanti, quasi come quando la neve copre di silenzi tutto ciò che la circonda. Come se un mantello, in questo caso buio e anch'esso silenzioso, voglia permettere ciò che la luce del giorno in qualche modo vieta.Si muove in questo territorio così sbilanciato nel proibito Prima dell'alba, ...

Prima un'esplosione - poi va a fuoco il ristorante - notte di paura nella movida di San Salvario : L'esplosione è arrivata pochi istanti dopo la mezzanotte. Un boato fortissimo che in tanti raccontano di aver sentito anche a un centinaio di metri di distanza. Poi, da dentro il ristorante 'Aisha' di ...

Pasqua - la Luna “blu” nella notte del 31 marzo. Non si ripeterà Prima del 2020 : Quest’anno la Luna della notte di Pasqua “si vestirà” di blu per festeggiare: il 31 marzo ci sarà la seconda Luna piena dello stesso mese, la cosiddetta “Luna blu”. Infatti dato che il ciclo Lunare è di 28 giorni ci sono occasioni, specialmente nei mesi di 31 giorni, in cui possono verificarsi due lune piene. La prossima Luna blu sarà la seconda e ultima per il 2018, dopo quella di gennaio, e l’evento non si ripeterà ...

Fabrizio Frizzi - è successo a Rita Dalla Chiesa nel cuore della notte. A caldo - all’ospedale - la Prima moglie del conduttore aveva tagliato corto tanto era provata. Poi - più tardi - sono arrivate quelle parole che stringono il cuore : Fabrizio Frizzi ci ha lasciati dopo 40 anni di carriera e 40 anni di successi. Una morte inattesa, repentina, anche se si sapeva che il conduttore gentile non godeva di buona salute ultimamente. A ottobre scorso l’ischemia durante la registrazione di una puntata de ‘L’Eredità’ e per diverso tempo è rimasto ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Due mesi dopo il ritorno in tv, e qualche giorno fa la sua ultima ...

Prima l'investitura del M5S - poi il veto. Fraccaro presidente per una notte : ROMA. E' stato presidente per una notte. Il M5S aveva scelto Riccardo Fraccaro come presidente della Camera. A metà mattina l'intervento del candidato premier Di Maio all'assemblea del M5S: «Abbiamo ...

Primavera : la notte dell’equinozio ideale per le “cicogne” al Sud del Circeo : Quella dell’equinozio di Primavera sarà una notte ideale per gli aspiranti genitori d’Italia, ma solo a Sud del Circeo e lungo le coste meridionali. “La notte fra martedì 20 marzo e mercoledì 21 sarà il momento migliore per il concepimento, grazie a un mix benefico di luce e temperatura, ma l’Italia è nettamente divisa in due: le condizioni migliori si rileveranno in tutte le località bagnate dal mare a sud del Circeo ...

Prima dell'alba di Salvo Sottile : «Racconto le storie di chi vive la notte» : Che cosa ha trovato? «Innanzitutto un mondo più autentico. La notte è piena di attività di ogni genere: il lavoro notturno, l'assistenza a chi ha bisogno, ma anche la trasgressione e la criminalità. ...

Paolo Crivellin : la Prima notte d’amore con Angela Caloisi! : Paolo Crivellin ex tronista a Uomini e Donne Classico, racconta la prima notte d’amore trascorsa con la sua scelta Angela Caloisi. E’ normale raccontare le sue vicende intime a tutti? Paolo Crivellin è approdato sul piccolo schermo partecipando come single all’ultima edizione del programma estivo “Temptation Island”. Successivamente la redazione di Uomini e Donne l’ha fortemente voluto sulla poltrona rossa per ...

Ballando con le stelle - sabato la Prima eliminazione e Silvan "ballerino per una notte" : sabato 17 marzo, alle 20:35 su Rai 1, secondo appuntamento con Ballando con le stelle. Si accendono nuovamente i riflettori sui vip in gara, pronti a cimentarsi in nuove emozionanti coreografie. Durante la...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - il retroscena della Prima notte insieme : Puntuale come le tasse, ecco il primo servizio di copertina di Francesco Monte, 29 anni, e Paola Di Benedetto, 23. A poco...

Paolo Crivellin e Angela Caloisi/ Uomini e donne : "La Prima notte insieme? Naturale e bellissima" : Paolo Crivellin e Angela Caloisi si preparano per un futuro insieme fatto di convivenza a Torino e con un viaggio, in estate, a Bali, il loro primo insieme. Cos'altro hanno raccontato?(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:42:00 GMT)