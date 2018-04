Premier sia espressione centrodestra

GOVERNO M5S LEGA? DI MAIO-SALVINI - NODO PremierSHIP/ Il leader del Carroccio : “Non siamo subalterni a nessuno” : GOVERNO M5S LEGA? NODO PREMIERSHIP Di MAIO-SALVINI. Il leader del Carroccio: “Non siamo subalterni a nessuno”. Il grillino punzecchia il Pd: “Si sottrae al dialogo”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:40:00 GMT)

Lega e Forza Italia andranno divisi al Quirinale. Lo scontro sul nome del Premier : 'Non è detto che sia lo stesso' : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi non saliranno al Colle insieme. Non ci sarà alcuna deLegazione unica da Sergio Mattarella ma ogni partito della coalizione del centrodestra si presenterà per conto ...

L’offerta di Di Maio alla Lega “A voi i ministeri importanti”. Salvini : ma il Premier sia terzo : A un certo punto, lo scambio di poltrone sarà inevitabile. Sarà quello il momento in cui Luigi Di Maio offrirà il suo compromesso a Matteo Salvini: «Siamo pronti a offrirgli i ministeri più importanti». In cambio, il leader grillino vuole che venga rispettata l’unica condizione che lo vede irremovibile: «O faccio io il premier o non se ne fa nulla»...

Salvini : “Il Premier spetta al centrodestra - ma non possiamo governare da soli” : Salvini in un'intervista spiega che "bisogna mettersi al tavolo con tutti, anche con il M5S", così come è accaduto per la scelta delle presidenze di Camera e Senato. Ma ribadisce che la formazione di un esecutivo sarà un'altra partita.Continua a leggere

Governo - Berlusconi : “Salvini sia il nuovo Premier. Esecutivo con M5S? Elettorato di centrodestra non perdonerebbe” : Matteo Salvini “ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo Governo”. Ma non con i 5 Stelle: “Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un Governo Cinque Stelle? Non credo che l’Elettorato di centrodestra lo perdonerebbe“. Parola ...

Camera - Roberto Fico emozionato : “Siamo tutti a disposizione del sogno che da anni cerchiamo di costruire. Ora Di Maio Premier” : Un emozionatissimo Roberto Fico prende la parola alla riunione degli eletti del Movimento 5 Stelle alla Camera. Dopo l’annuncio di Luigi Di Maio ha preso la parola il prossimo presidente della Camera: “Non sapete quante riunioni e quante notti abbiamo passato qui dentro. Una marea di discussioni e di scelte spesso difficili. Alla fine ho sempre sentito che questo movimento cercava di fare la scelta giusta. Ci saranno molte ...

Spia avvelenata - Usa - Germania e Francia contro la Russia. Gentiloni - forte solidarietà con la Premier May : ... in quanto costituisce una 'violazione delle norme e accordi internazionali' che è 'inaccettabile e non ha posto nel mondo civilizzato'. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Tags ...

Ex Premier Francia critica Theresa May per accuse contro la Russia - : Il Ministero degli esteri russo ha definito la sua dichiarazione uno "spettacolo circense" e l'inizio di un'altra campagna informativa e politica basata sulla provocazione. Il capo del dipartimento ...

Resa dei conti Gran Bretagna-Russia sull'ex spia. Europa e Stati Uniti con la Premier May : Rullano i tamburi di guerra, anche se per ora è guerra di parole, fra Londra e Mosca sulla vicenda del tentato avvelenamento con un micidiale agente nervino, domenica 4 marzo a Salisbury, dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia. Una vicenda che si colora di nuovi misteri, fra accuse incrociate, sospetti sempre più tenebrosi, minacce ormai incombenti di sanzioni e contro-sanzioni, ombre di rappResaglie diplomatiche ...

Elezioni 2018 - sia chiaro : il Sud rifiuta ogni ipotesi di Salvini Premier : “Mah, vuoi vedere…?!”. Nei bar e sui marciapiedi già svezzati da un sole primaverile, facce scettiche come di chi ne ha viste tante: stamattina il Sud è preoccupato. Divisa dal clima e adesso anche dall’ideologia, l’Italia spezzata si ritrova nei dubbi sul futuro ma da punti di vista distanti: “Te l’immagini, Salvini premier?” Domande mugugnate, che a dirlo forte succede davvero. Per il Meridione, francamente, un’ipotesi spaventosa. ...

Probabili Formazioni Lokomotiv Mosca-Spartak Mosca - Russia Premier League 04-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Lokomotiv Mosca-Spartak Mosca, 21^ Giornata di Russia Premier League 2017/2018, ore 14.30: analisi e pronostico. Alla RZD Arena di Mosca, è in programma il big match della ventunesima giornata di Russia Premier League tra Lokomotiv Mosca e Spartak Mosca. Derby di Mosca dai mille risvolti e motivi d’interesse per la formazione di Jurij Sëmin, la capolista del torneo con 45 punti e che vorrà mantenere ...

Renzi : Il nostro Premier? Non ci sono solo io - siamo squadra : Renzi: Abbiamo una squadra di alto livello, tocca al Presidente scegliere Roma – Matteo Renzi è intervenuto a Rtl 102.5. E a precisa domanda su chi... L'articolo Renzi: Il nostro Premier? Non ci sono solo io, siamo squadra su Roma Daily News.

Siamo quattro eroi della democrazia. E ora è ufficiale : sì a Tajani Premier : Roma La foto c'è: i leader del centrodestra lanciano insieme l'ultimo appello elettorale dal Tempio di Adriano. «Vincerà l'unica coalizione che può garantire un governo forte e stabile, quella del centrodestra, formata da questi 4 eroi della libertà e della democrazia...». Il candidato premier anche: «Sono lieto di potervi annunciare una buona notizia - ma questo Berlusconi lo dice in serata a Matrix, ...

Firenze - pass auto alla moglie di Renzi : ecco i tre motivi per cui l’ex Premier non può negare che sia un privilegio : Per Matteo Renzi è “una barzelletta”. Per Dario Nardella è “roba che non merita di essere commentata”. Entrambi, però, non dicono la verità sul super pass auto concesso alla moglie dell’ex premier dalla società Sas su richiesta della segreteria del sindaco. Un contrassegno che permette al suv intestato ad Agnese Landini di parcheggiare e circolare ovunque nella città di Firenze, comprese aree pedonali e corsie ...