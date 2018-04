Possibili problemi per Asus ZenFone 3 sui tempi di ricarica della batteria | le soluzioni

Possibili problemi Grande Cinema 3 in questi giorni : servizio non disponibile : Nell'arco dei prossimi giorni potreste riscontrare problemi Grande Cinema 3: è lo stesso operatore telefonico a stare inoltrando ai suoi clienti un SMS per informarli delle Possibili difficoltà cui potrebbero andare incontro da qui a poco nella fruizione del servizio, ed avere quindi accesso alla sala Cinematografica per la visione del film prescelto. Il testo del messaggio di comunicazione recita testuali parole: "Ti avvisiamo che nei ...

Tornano i problemi Tre oggi 8 febbraio : chiamate e connessione imPossibili - le motivazioni : Ci ritroviamo a parlare di problemi Tre oggi 8 febbraio. I clienti legati all'operatore mobile proprio in questi minuti starebbero riscontrando più di qualche malfunzionamento legato sia alle chiamate e dunque alla semplice linea voce, sia alla connessione internet mobile. Cosa sta succedendo al vettore, possiamo indicare pure una zona geografica di massima dove si verificherebbero il numero maggiore di errori? Non è certo un mistero che il ...

Panico per l’iPhone X che non risponde alle chiamate : Possibili problemi anche in Italia? : Certo che acquistare un iPhone X superando abbondantemente la soglia dei 1000 euro e avere a che fare con un telefono che non risponde neanche alle chiamate in arrivo non deve essere cosa affatto piacevole. Dei problemi di ricezione del costosissimo melafonino premium avevamo già parlato ma quello che salta fuori in queste ore dal forum di supporto Apple e anche via siti autorevoli di settore come AppleInsider è che un numero (non si sa quanto ...