Positano | una notte di follia | risse in discoteca mentre Nico moriva

Napoli - l'ultimo saluto a Nicola. Dolore e lacrime per il 21enne morto a Positano : 'Vittima di una società distratta' : Dolore , rabbia e tante lacrime . Non si rassegna alla terribile realtà la famiglia di Nicola Marra, il ragazzo di soli 21 anni che ha perso la vita in un tragico incidente la notte di Pasqua. Secondo l'...

Positano - NICOLA MARRA 20ENNE SCOMPARE NEL NULLA/ Ultime notizie - non torna dopo una notte in discoteca : POSITANO, 20ENNE sparito dopo serata in discoteca: non si hanno ancora notizie di NICOLA MARRA, giovane napoletano. La polizia da 24 ore cerca indizi, l'auto ancora nel parcheggio(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 07:04:00 GMT)