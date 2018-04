Positano - una notte di follia : risse in discoteca mentre Nico moriva : Due risse in una sola notte al Music on the Rocks di Positano. Quella stessa notte in cui Nico Marra si è allontanato dal suo gruppo e ha fatto perdere le tracce di sé. La notizia viene fuori ...

Napoli - l'ultimo saluto a Nicola. Dolore e lacrime per il 21enne morto a Positano : 'Vittima di una società distratta' : Dolore, rabbia e tante lacrime. Non si rassegna alla terribile realtà la famiglia di Nicola Marra, il ragazzo di soli 21 anni che ha perso la vita in un tragico incidente la notte di Pasqua. Secondo l'...