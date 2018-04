Porti | città e investimenti | martedì il Forum europeo a Civitavecchia

Sciopero Tras Porti Roma - ferme le metropolitane A e C : disagi in città e lunghe code sul Grande Raccordo Anulare : Due linee della metropolitana chiuse e traffico in tilt a Roma . Lo Sciopero del trasporto pubblico locale proclamato da Orsa, Usb e Faisa Confail ha provocato lo stop alle linee A e C e la chiusura della ferrovia Roma -Lido e Termini-Centocelle. Attive, ma con possibili riduzioni di corse, la metropolitana B e la Roma -Viterbo. Sono possibili ripercussioni della mobilitazione anche sui bus. Lo stop ai mezzi pubblici Atac ha generato code in ...

TPL - il Ministero dei Tras Porti invita le città a presentare progetti : Nuove idee per il Trasporto Pubblico Locale , TPL, . È stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , l'avviso rivolto a città metropolitane e Comuni per presentare ...

Scioperi - dai tras Porti alla scuola : giovedì nero nelle città italiane : Teleborsa, - Sarà un giovedì nero , oggi 8 Marzo, nelle città italiane. E' prevista, infatti, una raffica di Scioperi che coincidono con le varie manifestazioni in programma per la festa della donnna. ...

Gelo e neve su Napoli - trasPorti regolari in città : disagi per chi viaggia in treno : L'ondata di Gelo che ha colpito Napoli ed in particolare la zona collinare della città, non ha causato particolari disagi per il trasporto pubblico locale. Anm ed Eav confermano la regolarità dei ...