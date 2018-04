Pomezia | costruivano armi da guerra per gli Emirati Arabi senza licenza | 2 arresti

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 aprile 2018) Un faccendiere anglo-svizzero e una società italiana che costruiscono droni dasu commissione di un colonnello degli. Una tecnologia testata in Spagna grazie alla mediazione di un “fattorino” algerino, collaudata dall’esercito arabo durante il Gran Premio di Formula 1 svoltosi ad Abu Dhabi il 26 novembre scorso e che aveva attirato anche l’attenzione di emissari di altri paesi, fra cui quelli dell’esercito degli Stati Uniti. Il tutto, in maniera clandestina, ovveroche il Ministero degli Esteri italiano fosse stato minimamente informato, sebbene il laboratorio fosse situato nel comune di, vicino Roma, a pochi chilometri dalla base militare di Pratica di Mare. IL SISTEMA PER DIFENDERE L’AEROPORTO DI DHAFRA – Ha tutti i contorni dell’intrigo internazionale la vicenda che ha portato la Guardia di Finanza, su disposizione del Tribunale di Velletri, ...