Peter Sagan | impresa leggendaria alla Parigi-Roubaix | sul pavè più duro del mondo una

Uno spettacolare Peter Sagan vince la Parigi Roubaix 2018 [VIDEO]. Dramma per Michael Goolaerts : Il trionfo di Peter Sagan alla Parigi Roubaix 2018: la cronaca della gara Prime fughe di giornata. La prima fuga parte dopo 17 km dal via, con un quartetto composto da Johan Van Zyl , Dimension Data, ...

Ciclismo - il palmares di Peter Sagan : vittoria leggendaria alla Parigi-Roubaix dopo la tripletta ai Mondiali : Peter Sagan ha vinto la Parigi-Roubaix 2018 grazie a una memorabile azione partita a 50 chilometri dal traguardo. Il Campione del Mondo si è letteralmente scatenato ed è riuscito ad andare via insieme a Dillier, sconfiggendolo poi in volata al Velodromo. Lo slovacco è così riuscito a conquistare la seconda Classica Monumento della carriera dopo il Giro delle Fiandre 2016 e ha così fatto un ulteriore passo nella storia del Ciclismo dopo il ...

Peter Sagan signore del pavé Trionfa alla Parigi-Roubaix : Il campione del mondo lancia l'attacco decisivo a -54 km dall'arrivo, raggiungendo un gruppetto di fuggitivi. Gli resiste solo lo svizzero Dillier, bruciato in volata nel velodromo della cittadina dell'Alta Francia. Terzo l'olandese Terpstra, che non è riuscito a rientrare

Parigi-Roubaix 2018 - Peter Sagan scolpisce la leggenda sulle pietre! Trionfo epico del campione del mondo - in fuga oltre 50 km : Finalmente Peter Sagan! La vittoria più bella della carriera è arrivata nella corsa più speciale del calendario: 52 chilometri all’attacco per arrivare a vincere la Parigi-Roubaix 2018, dominando il pavé e gli avversari della vigilia, che si sono quasi arresi senza lottare alla superiorità dello slovacco quando è scattato, senza accennare reazioni. Per Sagan, già tre volte campione del mondo, si tratta del secondo successo della carriera ...

Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix - una delle “classiche monumento” del ciclismo su strada : Il ciclista slovacco Peter Sagan ha vinto in volata la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle corse più prestigiose del ciclismo su strada e una delle “classiche monumento” del calendario internazionale. Al secondo posto è arrivato lo svizzero Silvan Dillier, al terzo il The post Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle “classiche monumento” del ciclismo su strada appeared first on Il Post.

LIVE Parigi-Roubaix 2018 in DIRETTA : Peter Sagan scatenato - vola verso la vittoria! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Parigi-Roubaix 2018, terza Classica Monumento della stagione: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

Parigi-Roubaix 2018 - il borsino dei favoriti : la Quick-Step Floors fa paura - Peter Sagan vuole tornare a splendere : La prima parte della campagna delle grandi classiche sta per giungere al termine. Domani, con la Parigi-Roubaix, si chiuderà la lunga parentesi del pavé e il gruppo si sposterà verso le Ardenne, per chiudere questa fase della stagione alla Liegi-Bastogne-Liegi, prima di veleggiare verso le grandi corse a tappe estive. La Regina delle Classiche, però, ha sempre un fascino particolare: per le pietre, la pianura francese e il leggendario arrivo nel ...

Parigi-Roubaix 2018 : i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Riflettori puntati su Peter Sagan : Domenica si svolgerà la 116ma edizione della Parigi-Roubaix, una delle corse più affascinati e dure della stagione. Nell’Inferno del Nord si sfideranno tutti i più grandi specialisti del pavé per cercare di conquistare una vittoria che li consacri nella storia del ciclismo. Andiamo quindi a scoprire i favoriti della Parigi-Roubaix con le quote dei book-makers per le scommesse. Anche in questo caso tutti i Riflettori saranno puntati sul tre volte ...

Peter Sagan è davvero adatto alla Parigi-Roubaix? Mai sul podio - sinora il pavé lo ha sempre respinto : Se il rapporto tra Peter Sagan e le Monumento è complesso, ancora di più sembra esserlo con la Parigi-Roubaix. Il tre volte campione del mondo slovacco, infatti, ha vinto una solo delle 24 Classiche corse tra le più importanti del calendario internazionale, ma all’Inferno del Nord non è mai riuscito ad andare sul podio: al momento il suo miglior risultato è un sesto poso, risalente addirittura al 2014, quando ad imporsi fu Niki Terpstra ...

Giro delle Fiandre - le accuse di Peter Sagan alle altre squadre : Nelle sue dichiarazioni del dopo corsa più che prendersela con sé stesso per non aver risposto all'attacco del corridore della Quickstep, il Campione del Mondo ha puntato il dito contro le strategie ...