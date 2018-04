Jessica - lettera in carcere del tranviere di Milano : «Le volevo bene - non so dire Perché l'ho uccisa» : Sul caso di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa a Milano dal tranviere da Alessandro Garlaschi, lo scorso 7 febbraio torna Quarto Grado. Jessica, la suocera del tranviere:...

Perché non riusciamo a dimenticare Lovecraft? - articolo : Quando HP Lovecraft scrisse la definizione del genere, che sostanzialmente inventò in prima persona, lo fece con la consapevolezza che la weird fiction sarebbe sempre stata apprezzata solo da una nicchia. Nel saggio del 1927, Supernatural Horror in Literature, dichiarava che: "le storie di sensazioni ed eventi ordinari, o di comune distorsione sentimentale di tali sensazioni ed eventi, avrebbero sempre occupato il primo posto nei gusti del ...

Omicidio Jessica - il tranviere : “Non so Perché l’ho uccisa” : Omicidio Jessica, il tranviere: “Non so perché l’ho uccisa” A Quarto Grado la lettera di Alessandro Garlaschi Continua a leggere

“Un bel modo di dimagrire”. Insulti choc a Beatrice - morta suicida Perché troppo grassa. Una fine orribile a soli 15 anni che non ha fermato l’odio - assurdo - dei social. Cattiverie inaudite che fanno rabbia : Una morte orribile a soli 15 anni quella di Beatrice Inguì, che ha deciso di togliersi la vita gettandosi sotto un treno nel torinese. Una fine sulla quale cominciano in queste ore a uscire le prime indiscrezioni: la ragazza sembra scrivesse nel suo diario di sentirsi grassa e come molte adolescenti faceva fatica ad accettare il suo corpo. Nonostante la tragica scomparsa quello che indigna è l’odio che la sua morte ha scatenato ...

Barbara D’urso e lo scatto della discordia : “Perché non ti fai mai una foto spontanea?” : “O la odi o la ami”: è questo quello che viene in mente guardando un programma di Barbara D’urso. Già perché, la conduttrice che ogni giorno entra nelle...

Ecco Perché non dovremmo usare la carta igienica : La prima carta igienica commerciale fu inventata e introdotta in vendita nel 1857 dall'americano Jospeh Gayetty, e riscosse grande successo, tanto che negli anni è diventata un prodotto irrinunciabile presente in praticamente tutte le case. Rispetto a quella degli inizi, più dura e ruvida, aziende di tutto il mondo si sono impegnate per realizzare un prodotto sempre più morbido e gradevole al tatto. Ma nonostante tutto secondo un recente ...

'Assicurazione auto - ecco Perché lo sconto non vale a Napoli' : ... quella relativa agli assicurati virtuosi residenti nelle province a maggior tasso di sinistrosità indicate in un apposito elenco: sono 29 in tutto, di cui 16 del Sud , per la cronaca, in Campania è ...

Non solo antisemitismo : ecco Perché l'Ajax è la squadra più odiata d'Olanda : Floris Stempel, Han Dade, Carel Reeser: ecco i tre nomi dei fondatori di uno dei club più importanti del mondo , che negli anni '60 ha rivoluzionato la concezione stessa del calcio. Stiamo parlando, ...

Divorzio - Perché chi non paga l'assegno adesso rischia il carcere : Da oggi, venerdì 6 aprile, chi non paga l'assegno di mantenimento dopo il Divorzio rischia il carcere. E' entrato in vigore l'articolo 570 bis del codice penale...

Un postino di Torino non ha consegnato la posta per tre anni Perché "lo stipendio era basso" : Lo stipendio era troppo basso, così per tre anni un corriere non ha consegnato la posta. L'uomo, un 33enne della provincia di Torino, è stato denunciato dai carabinieri, che hanno trovato 400 chili di lettere nel suo appartamento.L'uomo era stato fermato nei giorni scorsi a Santena alla guida della sua macchina durante un controllo stradale. In tasca nascondeva un coltello a serramanico lungo 20 centimetri. Sul sedile posteriore ...

"Ecco Perché chi soffre di insonnia si sveglia con la sensazione di non aver chiuso occhio" : Sostengono di aver dormito cinque minuti, al massimo un'ora: le persone che soffrono di insonnia conoscono bene la sensazione di svegliarsi al mattino con la convinzione di non aver chiuso occhio per tutta la notte o di essersi assopiti per un arco di tempo brevissimo. In realtà, una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista "Sleep", ha dimostrato che gli insonni dormono in media molto di più di quanto dicono. Il fatto è che ...

Amaurys Perez - parla la moglie : “Non vado in Tv Perché…” : Angela Rende, moglie di Amaurys Perez, svela perché non va più in Tv Amaurys Perez è il primo finalista de L’Isola dei Famosi, ma non ha potuto festeggiare a lungo visto che è stato colto da un lieve malore che ha fatto preoccupare tutti i naufraghi e anche i suoi familiari. Gli scossoni emotivi e i litigi avvenuti sull’Isola non gli hanno fatto bene: la fame lo ha reso magro, quasi emaciato, irriconoscibile come tutti coloro che ...