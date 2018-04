Perché i macachi giapponesi fanno il bagno nelle piscine termali

Clonazione dei macachi - Perché è presto per cantare vittoria : ...di far capire meglio cosa accade nei tessuti normali e patologici? Queste tecnologie molecolari innovative sono divenute possibili e si stanno diffondendo rapidamente nei laboratori di tutto il mondo.

Clonazione dei macachi - Perché è presto per cantare vittoria : Questo post è a cura del prof. Giuseppe MacinoProfessore ordinario di Biologia cellulare alla facoltà di Medicina dell'Università di Roma "La Sapienza" e membro dell'Embo (European Molecular Biology Organization)Tanto rumore per nulla?Sulla rivista Cell è apparso un lavoro sulla Clonazione di due macachi utilizzando la stessa tecnica usata per clonare la pecora Dolly.Perché questa notizia è così ...