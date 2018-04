Perchè Ferrero rilancia la coltivazione di nocciole in Italia per la Nutella : L'auspicio è che entro il 2025 i campi Italiani da Nord a Sud siano coperti di nocciole. Non totalmente, ma è questa è l'Italia che sogna la Ferrero che ha lanciato un progetto per aumentare del 30% ...

Nutella - alla Ferrero servono nocciole. La leggenda si rovescia : fu inventata perché mancava il cacao : Non è una notizia come le altre quella per cui in Italia entro il 2025 le piantagioni di nocciole si estenderanno di almeno altri ventimila ettari grazie alla domanda crescente per produrre la Nutella Ferrero. Probabilmente è un buon segno per la nostra agricoltura e per la nostra industria: i contadini saranno felici e Ferrero ancor più. I consumatori potranno rallegrarsi, forse i prezzi della crema di cioccolato scenderanno e la potremo ...

Morte Astori - Ferrero spiega : “ecco Perchè non avrei mai fatto giocare la Samp” : Morte Astori – “Ho detto che non avrei fatto scendere in campo i miei giocatori nella partita contro l’Atalanta per un segnale di rispetto della vita e in onore di Davide Astori”. L’Ansa riporta le parole del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il patron doriano ha da subito dichiarato che la sua squadra oggi non avrebbe giocato, ancor prima dell’ufficialità da parte della Lega serie A. “Checchè ...

Sampdoria - Ferrero spiega : “vi svelo Perchè non ho venduto Caprari” : Intervenuto ai microfoni di ‘Italia nel Pallone’, in onda su ‘Radio 2’, il patron della Sampdoria, Massimo Ferero, ha dato vita al solito show con un retroscena sulla mancata cessione di Caprari: “Ho visto Aurelio che impazza su tutti i giornali, forse ha un contratto con Cairo? E sta pure su Sky: Aurelio è onnipotente! Da parte mia c’è grande stima e affetto da tanto tempo, lui è un po’ come il Marchese del ...