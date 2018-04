: RT @Mezzorainpiu: il 21 aprile l'assemblea pd decide se ci saranno le primarie. Se ci saranno primarie noi saremo in campo #Richetti #Mezzo… - AngelaAngelmi : RT @Mezzorainpiu: il 21 aprile l'assemblea pd decide se ci saranno le primarie. Se ci saranno primarie noi saremo in campo #Richetti #Mezzo… - 1205fiorella : RT @Mezzorainpiu: il 21 aprile l'assemblea pd decide se ci saranno le primarie. Se ci saranno primarie noi saremo in campo #Richetti #Mezzo… -

"Il 21 aprile all'assemblea se il Pd decide che lesi fanno, noi saremo in". Lo annuncia Matteo, esponente del Pd, a 'In mezz'ora in più', su Raitre. "Credo sarebbe da irresponsabili spaccare l'assemblea, voglio sperare che tutti i dirigenti decidano una proposta unitaria", aggiunge. Poi su Renzi: "Ha dato un grande contributo al riformismo in questo Paese", e "se vorrà dare un contributo bene, ma l'unica fedeltà si deve alle idee". E sul M5S: "Con il Pd c'è un'iterlocuzione finta".(Di domenica 8 aprile 2018)