Pd | Martina ' Non facciamo da piano B ad altri partiti' I dem verso dei conti in Assemblea

Martina : “Salvini stia sereno - Il Pd non governerà mai con la Lega” : Il Pd chiude nuovamente all'ipotesi di un accordo di governo con il MoVimento 5 Stelle e con il centrodestra. "Non siamo il piano B di altre forze politiche", dice Maurizio Martina rivolgendosi anche al leader della Lega: "Il Pd con Salvini mai, quindi stia sereno".Continua a leggere

Di Maio : 'Incontri con Martina-Salvini? Ora non in agenda' : "Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento". Non è da lì che può scaturire "un governo di cambiamento ma solo un ...

Di Maio non forza sul Pd per non “bruciare” Martina. Ma a Ivrea si continua a guardare alla Lega : A Ivrea l'applausometro premia il centrodestra e boccia l'opzione sinistra. Non c'è partita fra Diego Fusaro e Moni Ovadia, i due ospiti più attesi e chiacchierati di Sum, la kermesse dell'associazione intitolata a Gianroberto Casaleggio. Pienone di battimani per lo studioso di filosofia dalle idee destrorse, quando parla di immigrazione e smonta le politiche giuslavoriste della socialdemocrazia. Non freddezza, ma sicuramente ...

Di Maio apre al Pd : 'Sotterriamo l'ascia di guerra'. Martina : 'Bene nuovi toni ma non cambiamo linea' : Dopo il nulla di fatto del primo giro di consultazioni e lo stallo su Berlusconi nell'accordo con la Lega, il M5s si rivolge al Pd appellandosi alla responsabilità.

Governo - Martina (Pd) a Di Maio : “Apprezzabile autocritica nei toni - ma resta ambiguità. Non vedo grandi novità nei contenuti” : “Noi continuiamo a pensare che la differenza la fanno i contenuti e da questo punto di vista non vedo grandi novità”. Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, a margine della convention ‘Sinistra Anno Zero’ alla quale il segretario reggente del Partito Democratico, commenta così il nuovo appello di Luigi Di Maio al Partito Democratico. “Mi sembra evidente che M5s e centrodestra – continua Martina ...

Consultazioni governo - diretta – Tocca ai “grandi” - dal Pd al M5s. Martina : “Una maggioranza c’è e noi non ci siamo” : E’ il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà le delegazioni dei gruppi parlamentari più numerosi: alle 10 il Pd, alle 11 Forza Italia, alle 12 la Lega e alle 16,30 il M5s. La situazione è ancora di totale stallo. Il nuovo tentativo del capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio di lanciare un “contratto alla tedesca”, sui temi, per un’alleanza di governo ...

Di Maio chiude a Forza Italia e apre al Pd. Martina 'No a giochetti - non riuscirete a dividerci' : In più, Di Maio e compagni credono di avere dalla loro la campagna, già partita, dei tagli ai costi della politica, di cui si sta occupando in prima istanza il presidente della Camera, Roberto Fico . ...

E sul governo nel Pd si tenta il 'Renzicidio'. Marcucci blinda il no al M5s ma Martina e i non-renziani ottengono l'assemblea ad aprile : "Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile". Un minuto dopo le aperture di Luigi Di Maio ad un governo anche con il Pd, il capogruppo Dem a Palazzo Madama, il renziano Andrea Marcucci, si affretta a blindare la linea.Alla vigilia delle ...

Martina - Pd non si estingue. Ripartiremo : ANSA, - ROMA, 3 APR - "So che siamo in un momento difficile, ma io non credo che il Pd sia destinato all'estinzione. Credo in un lavoro che possa rilanciarci, perché credo nel fatto che il Pd abbia ...

Martina - non tifo per voto anticipato : ANSA, - ROMA, 3 APR - "Non auspico il voto anticipato perché penso che quando un Paese non è in grado di determinare stabilità è un problema". Lo dice a Circo Massimo su Radio Capital il segretario ...