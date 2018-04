Pazzi per i selfie? Forse anche troppo e un bambino finisce in mare con il passeggino a

Pazzia al volante : sbaglia l’uscita e tenta una manovra spericolata. Ecco come una sola auto riesce a scatenare il caos : Il video arriva dalla Cina, dalla polizia stradale di Shanxi Yangquan e mostra la manovra decisamente spericolata di un automobilista (a bordo dell’auto bianca). Dopo aver superato l’uscita dell’autostrada tenta di tornare indietro facendo sbandare un tir e poi facendone rovesciare un altro L'articolo Pazzia al volante: sbaglia l’uscita e tenta una manovra spericolata. Ecco come una sola auto riesce a scatenare il ...

In Cambogia tutti Pazzi per le tarantole fritte [GALLERY] : 1/26 LaPresse/AFP ...

MotoGp - In Argentina tutti Pazzi per Valentino Rossi - il Dottore come una rockstar : 'mi baciavano le mani' [VIDEO] : Valentino Rossi star indiscussa in Argentina: il Dottore accolto in maniera calorosissima all'aeroporto ieri sera E' ufficialmente iniziata la settimana del secondo appuntamento della stagione 2018 di ...

Pazzini a L'Originale : 'Verona ferita aperta. Che emozione il gol al Real' : Arrivare in 48 ore, giocare contro il Real campione del Mondo, entrare, esordire e fare gol alla fine della gara. La inserisco sicuramente tra le prime cinque emozioni della mia carriera. Qui c'è una ...

Sushirrito - ramenburger - waffogato : 10 cibi ibridi per cui imPazzirete : Una cucina fusion che a volte sembra più da fusi di testa , con idee balzane che però piacciono parecchio ai palati americani , figuriamoci, e di conseguenza, poi, a tutto il resto del mondo. Per chi ...

Astronomia : il mistero dei 72 flash cosmici che sta facendo imPazzire gli esperti : 72 insoliti eventi cosmici stanno tormentando gli astronomi. Gli scienziati che stavano conducendo una ricerca di supernove – le tremende esplosioni che mettono fine alla vita delle stelle massicce – come parte del Dark Energy Survey Supernova Program (DES-SN), hanno notato 72 potenti flash di luce. Le misteriose emissioni erano simili in luminosità alle supernove, ma evolvevano molto più rapidamente, quindi la loro esatta natura è ancora poco ...

Genova - tutti Pazzi per la Coppa Davis : Pomeriggio di festa nel cuore della Superba: campo sintentico nel cortile dello storico edificio si si “sfidano” Fognini e gli altri campioni|Il programma e gli eventi

Italiani Pazzi per il Nepal : è la nuova meta delle vacanze : È vero che l'immagine del Nepal era stata offuscata dal forte terremoto che aveva colpito il Paese nel 2015, ma grazie ai progressi in campo sociale, garantiti da una politica più stabile, si è ...

Under 30 Pazzi per la Scala. «Noi - sponsor del talento» : Chi ha detto che l'opera entusiasma poco i giovani? Guardando ai sostenitori della Fondazione Milano per la Scala, si direbbe anzi che piaccia sempre di più. Su oltre seicento cittadini soci dell'...

Navicella imPazzita : sta per cadere. 'Impatto a Pasqua' : 'Sono previsioni sostanzialmente allineate con quelle italiane, ha osservato Luciano Anselmo, dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' del Consiglio nazionale delle Ricerche ...

In Romagna tutti Pazzi per l'Ape tur : tre giorni in giro per i colli a tre ruote : ... volutamente storpiato dall'inglese tour, , che prevede un giro di tre giorni in 20 tappe , e centinaia di chilometri , a bordo del ciclomotore a tre ruote più famoso del mondo. Al momento i ...

Da Spielberg a Hugh Jackman - Hollywood imPazzisce per Rakuten Tv : 'Abbiamo molti vantaggi rispetto a Netflix' : ... infatti, sono disponibili in 4K, una qualità video capace di gareggiare con la sala cinematografica e, a differenza degli altri servizi di streaming, come Netflix o Amazon Prime Video, non serve l'...

Milano : tutti Pazzi per le maratone - a giugno prima notturna in pista a Linate : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Il popolo dei runner si appresta a vivere un momento straordinario, la prossima estate a Milano, con la prima maratona italiana in notturna su una pista di aerei. L'iniziativa, intitolata 'Milano Linate Night Run', si svolgerà la notte del venerdì 22 giugno prossimo sul

Milano : tutti Pazzi per le maratone - a giugno prima notturna in pista a Linate : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – Il popolo dei runner si appresta a vivere un momento straordinario, la prossima estate a Milano, con la prima maratona italiana in notturna su una pista di aerei. L’iniziativa, intitolata ‘Milano Linate Night Run’, si svolgerà la notte del venerdì 22 giugno prossimo sulla pista di atterraggio dell’aeroporto di milanese di Linate, intitolato a Enrico Forlanini e gestito da Sea che ...