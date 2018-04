Paura per la bassa inflazione? Dietro l' angolo vi sarebbe persino una deflazione mondiale

Quanto può fare Paura l'amore assoluto di un padre per la figlia : E Martin è davvero un mostro: un pazzo paranoico, un apocalittico che si prepara alla fine del mondo , forse perché è lui a desiderarla, come gli rinfaccia il padre, un altro psicopatico..., , un ...

Domenica a Pinerolo : 'Il pluralismo culturale e religioso : perchè fa Paura?' - un incontro : ... lavoro, scuola,casa, salute, partecipazione civica e politica, . In tale quadro un approfondimento sarà dedicato al tema specifico del confronto con l'Islam. Un incontro, dunque, di estrema ...

Isola dei Famosi - Paura per Stefano De Martino : un omicidio nel suo albergo in Honduras : Una Pasqua di paura per Stefano De Martino, inviato in Honduras per conto dell’Isola dei Famosi. Nel pomeriggio di domenica 1 aprile infatti nel complesso alberghiero di Palma Real, a Jutiapa (dove è ospitata la produzione del programma), si è verificato un omicidio, proprio davanti ai clienti terrorizzati. Lo riporta il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 6 aprile. Le immagini che il ballerino pubblica sui social network però ...

Venezia - Paura a piazza San Marco per un allarme bomba. Allerta anche a Palermo : A Venezia paura per turisti e cittadini: un thermos è stato scambiato per una bomba artigianale. Tensione anche a Palermo, dove una valigia sospetta è stata fatta brillare in pieno centro.Continua a leggere

Isola dei Famosi 2018 - Paura per Stefano De Martino : boss della droga ammazzato con 19 colpi di arma da fuoco nel suo albergo : Un uomo è stato assassinato nell’albergo dove alloggia Stefano De Martino in Honduras. Stando a quanto riportato dal settimanale Spy in edicola dal 6 aprile, nell’hotel, che si trova nel municipio di Jutiapa in Honduras, un uomo è stato ammazzato con diciannove colpi di arma da fuoco: si tratterebbe di Angel Martinez Nunez, detto “El Caballo Loco”, boss dell’omonimo cartello del narcotraffico centroamericano. I killer sono poi ...

Little Big Italy - Francesco Panella su Nove va alla scoperta del cibo italiano all’estero. “La nostra cucina ha un appeal irripetibile. E a Siviglia ho scoperto una carbonara da Paura” : “Buongiorno Italia gli spaghetti al dente”, cantava Toto Cutugno. Altro che storie: più che il Tricolore o l’inno di Mameli poté il bucatino. E gli italiani all’estero su un piatto di linguine al pesto o su una pizza margherita fatta coi piedi possono piangerci più dell’esclusione degli Azzurri dai mondiali. Il vero conoscitore di questa patologia d’oltreconfine non poteva che essere Francesco Panella, ristoratore ed erede dello storico locale ...

Paura per Dzemaili : gli chiedono autografi e maglie - poi il diverbio e il tentativo di aggressione : Una richiesta di autografi e materiale tecnico si trasforma in un alterco e in un tentativo di aggressione. Nessuna conseguenza, però per Blerim Dzemaili, centrocampista svizzero del Bologna, ...

Maneskin - il leader Damiano : 'Per strada c'è chi ci insulta : siamo diversi - per questo facciamo Paura' : Tutto è nato durante un viaggio in Danimarca, poi X Factor, il disco di platino, i tacchi a spillo, 'il successo che ti fa girare la testa' e ora la sfida più grande, un concerto nella loro Roma , ...

L'Isola dei Famosi 2018 : attimi di Paura per Stefano De Martino in Honduras : Un consueto spazio dedicato al popolare reality “L’Isola dei Famosi 2018”, giunto quasi alla conclusione. Purtroppo in questi giorni in Honduras, l’intera troupe del programmae l’inviato Stefano De Martinohanno vissuto dei momenti di grande terrore. Pasqua movimentata per la produzione del programma Nelle ultime ore sul web è circolata una notizia che ha sconvolto tutti coloro che seguono la trasmissione Mediaset incentrata sulla sopravvivenza ...

