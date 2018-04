Paura alla Roubaix | arresto cardiaco per Goolaerts Rianimato e intubato | gli

“Sta male”. Paura in diretta per Giò Giò. Ballando con le stelle - la puntata della “pace” tra il costumista e Ivan Zazzaroni precipita all’improvviso. A dare l’annuncio Milly Carlucci - le su condizioni : Ballando con le stelle, tensione in studio per un malore a Giovanni Ciacci. È successo poco dopo l’esibizione del costumista ed esperto di tendenza, sempre più beniamino del pubblico e che ieri ha firmato la pace con Ivan Zazzaroni, il giornalista sportivo e opinionista che dalla prima puntata ha preso di mira la coppia che Ciacci forma con Todaro. A dare l’annuncio in diretta televisiva è stato dato dalla padrona di casa stessa di ...

Castellammare - Brucia sterpaglie ma genera un incendio - Paura alla Madonna della Libera : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Festival dei ragazzi al Severi per l'evento 'Sos terra chiama spazio' Castellammare - Cede ringhiera sul landmark in villa comunale, per fortuna nessun ...

Brasile - Lula si consegnerà alla polizia. L’annuncio alla folla : “Non mi nascondo - non ho Paura di loro. Sono innocente” : L’ex presidente brasiliano Lula da Silva è pronto a consegnarsi alla polizia. Lo ha annunciato durante il suo discorso al termine della messa ecumenica in suffragio della moglie, trasmesso in diretta streaming su Twitter. “Io non mi nascondo, non ho paura di loro”, ha detto di fronte a una folla di migliaia di persone all’esterno della sede del sindacato metallurgico Abc di Sao Bernardo dos Campos, dove Lula aveva trovato ...

Venezia - Paura a piazza San Marco per un allarme bomba. Allerta anche a Palermo : A Venezia paura per turisti e cittadini: un thermos è stato scambiato per una bomba artigianale. Tensione anche a Palermo, dove una valigia sospetta è stata fatta brillare in pieno centro.Continua a leggere

Little Big Italy - Francesco Panella su Nove va alla scoperta del cibo italiano all’estero. “La nostra cucina ha un appeal irripetibile. E a Siviglia ho scoperto una carbonara da Paura” : “Buongiorno Italia gli spaghetti al dente”, cantava Toto Cutugno. Altro che storie: più che il Tricolore o l’inno di Mameli poté il bucatino. E gli italiani all’estero su un piatto di linguine al pesto o su una pizza margherita fatta coi piedi possono piangerci più dell’esclusione degli Azzurri dai mondiali. Il vero conoscitore di questa patologia d’oltreconfine non poteva che essere Francesco Panella, ristoratore ed erede dello storico locale ...

Oro e argento : la Paura dei dazi allarga lo spread : Per intenderci, l'ultima impennata dello spread oro-argento sopra quota 80 risale all'inizio del 2008, quando c'erano timori di un forte rallentamento nell'economia cinese. Non solo: era accaduto ...

Lupi : Confagricoltura Vicenza - Paura tra gli allevatori alla vigilia dell’alpeggio : Vicenza, 3 apr. (AdnKronos) – Tra poco più di un mese partirà la stagione dell’alpeggio, con le mandrie di bovini e ovini che, trascorso l’inverno nelle stalle in pianura, verranno portate sull’altopiano di Asiago a pascolare. Proprio per questo grande è la preoccupazione degli allevatori per la presenza del lupo, che negli ultimi anni si sta riproducendo velocemente, facendo razzia di animali selvatici e ...

Lupi : Confagricoltura Vicenza - Paura tra gli allevatori alla vigilia dell'alpeggio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Ci preme sottolineare che il sistema d’alpeggio è un’importante voce economica per l’altopiano di Asiago, che dà impiego a centinaia di persone e garantisce reddito agli allevatori con la produzione di latte di alta qualità e di formaggi doc e dop. Tutelarlo e averne cur

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : le rivali dell’Italia. Ungheria e Grecia fanno Paura : Un appuntamento da non perdere: nel fine settimana scattano le fasi finali della LEN Europa Cup 2018 di Pallanuoto maschile. Una manifestazione davvero di livello assoluto, nata quest’anno, che vede al via tantissime delle migliori nazionali a livello continentale, che l’hanno addirittura preferita alla più nota e storica World League. Dal 5 aprile andranno in scena le Super Final, la fase preliminare sarà divisa in due gironi: al ...

Tiangong 1 : ecco dove è caduta la navicella spaziale - dalla Paura all'ironia Video : Secondo quando riferito dall'agenzia spaziale cinese la #Stazione spaziale cinese Tiangong 1 [Video] si è schiantata nell'Oceano Pacifico. La sonda spaziale è rientrata nell'atmosfera terrestre alle 2:16 di lunedì 2 aprile come ha precisato l'organo di informazione statale Xinhua. La notizia è stata confermata dalle forze armate statunitensi attraverso una dichiarazione del Joint Component Space Command JFSCC. Inoltre è stato precisato che il ...

Piacenza - allarme bomba a Pasquetta : Paura in centro : Momenti di paura in centro a Piacenza nel pomeriggio di Pasquetta per il ritrovamento di un ordigno rudimentale. Si trattava di una bobina elettrica che era stata collegata con due cavi saldati a una provetta di plastica.Continua a leggere

Rita Dalla Chiesa : "Fabrizio Frizzi? Io lo chiamavo 'ufficiale gentiluomo'. Non abbiate Paura di essere buoni - come lui" : "Lo conosco da 35 anni e posso soltanto dirvi che voi siete giovani e avete tanti sogni e bisogno di affermarvi. Fabrizio ha cominciato a 17 anni in una radio privata, stava lì la notte ad ascoltare la musica insieme ai dj e la mattina andava a studiare. Aveva questo sogno ed è sempre stato una mosca bianca nel nostro mondo". Ospite del programma "Amici", Rita Dalla Chiesa ricorda l'ex marito. Maria De Filippi ha voluto omaggiare ...

Paura per Schwarzenegger - operato d’urgenza al cuore Dal bodybuilding alla politica : L’attore ed ex governatore della California sottoposto a un intervento d’urgenza a cuore aperto. Era stato ricoverato in una clinica di Los Angeles per la sostituzione di una valvola cardiaca. L’ex Mister Universo ha 70 anni