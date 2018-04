Partita dai Fori Imperiali la 24ª Maratona di Roma

meteoweb.eu

(Di domenica 8 aprile 2018) E’da via deila 24ªdi. Partenza e arrivo sono entrambe all’altezza del Foro di Traiano-Campidoglio: la partenza in direzione di Piazza Venezia, via del Teatro Marcello, l’arrivo invece da via IV Novembre-Piazza Venezia, dunque fronte Colosseo. Il tracciato contempla 70 cambi di direzione (nessuna curva a gomito) e circa 7 chilometri di sampietrini. Il percorso tocca quasi tutti i punti più importanti e famosi die i tre luoghi di culto più noti della Capitale: Basilica di San Pietro, Sinagoga e Moschea. Sono 14.100 gli iscritti, dei quali 7.670 italiani (54,5%) e 6.430 (45,5%) da 130 nazioni dei cinque continenti. Gli uomini sono 10.819 (76,7% del totale), le donne 3.281 (23,3%): numeri che assegnano ancora una volta alla 42 chilometri diil primato nazionale di partecipanti per un evento sportivo agonistico e la confermano come ...