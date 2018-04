Parma | bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di febbre alta | aperta inchiesta

fanpage

: Muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre, aperta inchiesta a Parma - SkyTG24 : Muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre, aperta inchiesta a Parma - carloparigi82 : Tanta gente incompetente e menefreghista che pensa solo allo stipendio e alle ferie. Per questo si verificano quest… - Flautomagico1 : RT @SkyTG24: Muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre, aperta inchiesta a Parma -

(Di domenica 8 aprile 2018) Il piccolo avevada due, poi è peggiorato improvvisamente: quando i genitori sono arrivati all'ospedale Maggiore diera già deceduto. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine, in cui non risulta ancora nessun indagato, per fare chiarezza sulla vicenda.