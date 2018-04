Parigi-Roubaix | infarto in corsa | Goolaerts in ospedale

Parigi-Roubaix - si ferma cuore a ciclista 22enne : Paura alla Parigi-Roubaix per Michael Goolaerts , ciclista belga di 22 anni, caduto a terra durante la corsa in seguito a un arresto cardiaco . Il corridore della Vérandas Willems-Crelanstato è stato ...

Parigi-Roubaix 2018 : dramma Michael Goolaerts - arresto cardiaco in gara. Portato in ospedale : Michael Goolaerts avrebbe avuto un arresto cardiaco mentre stava correndo la Parigi-Roubaix, grande Classica del pavè. Il belga, secondo le prime notizie ricevute, avrebbe accusato questo malessere mentre stava pedalando, è caduto dalla bicicletta e ha perso momentaneamente i sensi. Il 23enne è stato prontamente rianimato con il defibrillatore, poi è stato intubato e Portato in ospedale in elicottero. L’episodio è accaduto nel settore ...

LIVE Parigi-Roubaix - Gilbert ripreso - parte Stybar : la gara - Il tre volte campione del mondo cerca il successo nella Parigi-Roubaix che l'ha sempre respinto. Alle 11.21 il gruppo della Parigi-Roubaix ha preso il via sotto il sole per la 116a edizione ...

LIVE Parigi-Roubaix 2018 - la Classica del pavè in DIRETTA : gli aggiornamenti in tempo reale. Fase decisiva della corsa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Parigi-Roubaix 2018, terza Classica Monumento della stagione. La corsa più dura al mondo, l’Inferno del Nord, l’appuntamento più terribile dell’anno: 257 chilometri sul pavè dell’alta Francia, una corsa massacrante sulle pietre, oltre 50km proibitivi che decideranno la gara. Foresta di Aremberg, Mons-en-Pevele e Carrefour de l’Arbre sono soltanto alcuni dei tratti ...

Ciclismo - Parigi-Roubaix juniores : brilla Manfredi - secondo : Il vincitore morale è lui, l'azzurro Samuele Manfredi, 17 anni. Il ligure della Work Service Romagnano è secondo nella Parigi-Roubaix juniores dopo averla dominata dal primo all'ultimo chilometro. Una ...