Parigi-Roubaix choc | infarto per Goolaerts | cade e si accascia in corsa

Parigi-Roubaix - Goolaerts infarto e massaggio cardiaco in gara : Grave incidente per il belga Michael Goolaerts, caduto a terra nel secondo settore di pavè. Secondo le prime notizie avrebbe avuto un arresto cardiaco in bicicletta, finendo poi a terra. Roubaix, ...

?Ciclismo - alla Parigi-Roubaix caduta e arresto cardiaco per Goolaerts :

Shock alla Parigi-Roubaix - infarto per il belga Michael Goovaerts : Shock alla Parigi-Roubaix, infarto per il belga Michael Goovaerts Shock alla Parigi-Roubaix, infarto per il belga Michael Goovaerts Continua a leggere

LIVE Parigi-Roubaix - Gilbert ripreso - parte Stybar : la gara - Il tre volte campione del mondo cerca il successo nella Parigi-Roubaix che l'ha sempre respinto. Alle 11.21 il gruppo della Parigi-Roubaix ha preso il via sotto il sole per la 116a edizione ...

Diretta/ Parigi Roubaix 2018 : streaming video e tv. Soler e Stybar avanti - Trentin si ritira : Diretta Parigi Roubaix 2018 streaming video e tv: percorso, orari e vincitore della grande classica francese di ciclismo con 29 tratti in pavé, possibili favoriti (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 15:32:00 GMT)

LIVE Parigi-Roubaix 2018 - la Classica del pavè in DIRETTA : gli aggiornamenti in tempo reale. Fase decisiva della corsa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Parigi-Roubaix 2018, terza Classica Monumento della stagione. La corsa più dura al mondo, l’Inferno del Nord, l’appuntamento più terribile dell’anno: 257 chilometri sul pavè dell’alta Francia, una corsa massacrante sulle pietre, oltre 50km proibitivi che decideranno la gara. Foresta di Aremberg, Mons-en-Pevele e Carrefour de l’Arbre sono soltanto alcuni dei tratti ...

Ciclismo - Parigi-Roubaix juniores : brilla Manfredi - secondo : Il vincitore morale è lui, l'azzurro Samuele Manfredi, 17 anni. Il ligure della Work Service Romagnano è secondo nella Parigi-Roubaix juniores dopo averla dominata dal primo all'ultimo chilometro. Una ...

Il ciclista belga Michael Goolaerts ha avuto un arresto cardiaco durante la Parigi-Roubaix : è stato rianimato sul posto e ricoverato in ospedale : Michael Goolaerts, ciclista belga di 22 anni, ha avuto un arresto cardiaco mentre stava percorrendo il secondo settore in pavé della Parigi-Roubaix, la “classica monumento” del ciclismo su strada partita questa mattina da Compiègne. È stato soccorso rapidamente e rianimato sul posto dai The post Il ciclista belga Michael Goolaerts ha avuto un arresto cardiaco durante la Parigi-Roubaix: è stato rianimato sul posto e ricoverato in ...

LIVE Parigi-Roubaix - paura per Goolaerts : in ospedale dopo arresto cardiaco : la gara - Il tre volte campione del mondo cerca il successo nella Parigi-Roubaix che l'ha sempre respinto. Alle 11.21 il gruppo della Parigi-Roubaix ha preso il via sotto il sole per la 116a edizione ...

Ciclismo - Parigi-Roubaix : l'assurda caduta di un ciclista della Movistar - solo soletto ruzzola fuori strada... [VIDEO] : Parigi-Roubaix, il ciclista della Movistar Oliver Naesen, si è reso protagonista di una caduta davvero strana Parigi-Roubaix che entra nel vivo in questo pomeriggio domenicale. Un pomeriggio non ...

LIVE Parigi-Roubaix 2018 - la Classica del pavè in DIRETTA : spettacolo all'Inferno del Nord - Sagan favorito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Parigi-Roubaix 2018, terza Classica Monumento della stagione. La corsa più dura al mondo, l'Inferno del Nord, l'appuntamento più terribile dell'anno: 257 chilometri sul pavè dell'alta Francia, una corsa massacrante sulle pietre, oltre 50km proibitivi che decideranno la gara. Foresta ...

LIVE Parigi-Roubaix 2018 - la Classica del pavè in DIRETTA : spettacolo all’Inferno del Nord - Sagan favorito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Parigi-Roubaix 2018, terza Classica Monumento della stagione. La corsa più dura al mondo, l’Inferno del Nord, l’appuntamento più terribile dell’anno: 257 chilometri sul pavè dell’alta Francia, una corsa massacrante sulle pietre, oltre 50km proibitivi che decideranno la gara. Foresta di Aremberg, Mons-en-Pevele e Carrefour de l’Arbre sono soltanto alcuni dei tratti ...

LIVE Parigi-Roubaix 2018 - la Classica del pavè in DIRETTA : spettacolo all’Inferno del Nord - Sagan favorito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Parigi-Roubaix 2018, terza Classica Monumento della stagione. La corsa più dura al mondo, l’Inferno del Nord, l’appuntamento più terribile dell’anno: 257 chilometri sul pavè dell’alta Francia, una corsa massacrante sulle pietre, oltre 50km proibitivi che decideranno la gara. Foresta di Aremberg, Mons-en-Pevele e Carrefour de l’Arbre sono soltanto alcuni dei tratti ...

LIVE Parigi-Roubaix - via sotto il sole - gruppo nervoso - sestetto all'attacco : la gara - Il tre volte campione del mondo cerca il successo nella Parigi-Roubaix che l'ha sempre respinto. Alle 11.21 il gruppo della Parigi-Roubaix ha preso il via sotto il sole per la 116a edizione ...