Parigi-Roubaix choc | infarto in gara per Goolaerts | è in pericolo di vita

Parigi -Roubaix - vittoria del campione del mondo Peter Sagan : PARIGI - Il campione del mondo Peter Sagan ha vinto da grande campione l'edizione N. 116 della Parigi-Roubaix , la regina della classiche, precedendo in volata lo svizzero Silvain Dillier, suo compagno di fuga per lunghi km. ...

“Ha un infarto!”. Choc alla storica gara di ciclismo. È successo durante la Parigi-Roubaix : il giovane corridore è improvvisamente caduto. Appena arrivati i soccorsi - la scoperta terribile : Che paura alla Parigi-Roubaix! La storia gara di ciclismo che si corre in Francia. Il corridore belga ventiquattrenne Michael Goolaerts della Veranda’s Willems Crelan, improvvisamente si è fermato e si è accasciato a terra dopo essere rimasto coinvolto in una caduta sul secondo settore di pavé, il Briastre. Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso che hanno trovato l’atleta in arresto cardiaco, notizia non confermata dalla squadra ma ...