Parigi-Roubaix 2018 | trionfo storico di Sagan

Peter Sagan - impresa leggendaria alla Parigi-Roubaix : sul pavè più duro del mondo una delle azioni più belle della storia del ciclismo : Distacchi impressionanti per un'azione leggendaria: Sagan aveva già vinto il Fiandre nel 2006 ed è il primo Campione del mondo a vincere la Roubaix dal lontanissimo 1981 quando ci riuscì Hinault . ' ...

Ciclismo - Parigi-Roubaix : impresa leggendaria di Peter Sagan [FOTO] : 1/16 LaPresse ...

Uno spettacolare Peter Sagan vince la Parigi Roubaix 2018 [VIDEO]. Dramma per Michael Goolaerts : Il trionfo di Peter Sagan alla Parigi Roubaix 2018: la cronaca della gara Prime fughe di giornata. La prima fuga parte dopo 17 km dal via, con un quartetto composto da Johan Van Zyl , Dimension Data, ...

Sagan vince la Parigi-Roubaix : Il campione del mondo Peter Sagan ha vinto l'edizione n. 116 della Parigi-Roubaix, la 'regina della classichè. Lo slovacco ha preceduto in volata lo svizzero Silvain Dillier, suo compagno di fuga.

Albo d’oro Parigi-Roubaix : Peter Sagan mette il suo nome nella leggenda : Albo D’ORO Parigi-Roubaix: Année Vainqueur Deuxième Troisième 1896 Josef Fischer Charles Meyer Maurice Garin 1897 Maurice Garin Mathieu Cordang Michel Frederick 1898 Maurice Garin Auguste Stephane Édouard Wattelier 1899 Albert Champion Paul Bor Ambroise Garin 1900 Émile Bouhours Josef Fischer Maurice Garin 1901 Lucien Lesna Ambroise Garin Lucien Itsweire 1902 Lucien Lesna Édouard ...

Ciclismo - il palmares di Peter Sagan : vittoria leggendaria alla Parigi-Roubaix dopo la tripletta ai Mondiali : Peter Sagan ha vinto la Parigi-Roubaix 2018 grazie a una memorabile azione partita a 50 chilometri dal traguardo. Il Campione del Mondo si è letteralmente scatenato ed è riuscito ad andare via insieme a Dillier, sconfiggendolo poi in volata al Velodromo. Lo slovacco è così riuscito a conquistare la seconda Classica Monumento della carriera dopo il Giro delle Fiandre 2016 e ha così fatto un ulteriore passo nella storia del Ciclismo dopo il ...

Peter Sagan signore del pavé Trionfa alla Parigi-Roubaix : Il campione del mondo lancia l'attacco decisivo a -54 km dall'arrivo, raggiungendo un gruppetto di fuggitivi. Gli resiste solo lo svizzero Dillier, bruciato in volata nel velodromo della cittadina dell'Alta Francia. Terzo l'olandese Terpstra, che non è riuscito a rientrare

Ciclismo - Sagan nella leggenda la Parigi-Roubaix è sua : ROUBAIX - Trionfare al Velodromo di Roubaix con la maglia di campione del mondo. C'erano riusciti solo 4 fuoriclasse: Rik Van Looy, Eddy Merckx, Francesco Moser, Bernard Hinault. Se ne aggiunge un quinto, Peter Sagan. Lo slovacco compie l'impresa più bella della sua ...

Parigi-Roubaix - straordinaria impresa di Sagan : straordinaria impresa di Peter Sagan nella Parigi-Roubaix numero 116. Il tre volte campione del mondo e scrive una pagina di storia del ciclismo. L'ultimo a trionfare in maglia iridata nella regina delle classiche era stato il francese Bernard Hinault nel 1981. Per Sagan è il 104° successo in ...

Parigi-Roubaix 2018 - Peter Sagan scolpisce la leggenda sulle pietre! Trionfo epico del campione del mondo - in fuga oltre 50 km : Finalmente Peter Sagan! La vittoria più bella della carriera è arrivata nella corsa più speciale del calendario: 52 chilometri all’attacco per arrivare a vincere la Parigi-Roubaix 2018, dominando il pavé e gli avversari della vigilia, che si sono quasi arresi senza lottare alla superiorità dello slovacco quando è scattato, senza accennare reazioni. Per Sagan, già tre volte campione del mondo, si tratta del secondo successo della carriera ...

Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix - una delle “classiche monumento” del ciclismo su strada : Il ciclista slovacco Peter Sagan ha vinto in volata la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle corse più prestigiose del ciclismo su strada e una delle “classiche monumento” del calendario internazionale. Al secondo posto è arrivato lo svizzero Silvan Dillier, al terzo il The post Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle “classiche monumento” del ciclismo su strada appeared first on Il Post.

Michael Goolaerts - infarto e caduta alla Parigi-Roubaix/ Video ultime notizie : rianimato dall'arresto cardiaco : Michael Goolaerts, infarto e caduta alla Parigi-Roubaix: Video. Il ciclista è stato rianimato dall'arresto cardiaco a bordo strada e poi ricoverato d'urgenza. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 17:20:00 GMT)

Diretta/ Parigi Roubaix 2018 : streaming video e tv. E' trionfo per Peter Sagan! Dillier solo secondo : Diretta Parigi Roubaix 2018 streaming video e tv: percorso, orari e vincitore della grande classica francese di ciclismo con 29 tratti in pavé, possibili favoriti (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 17:11:00 GMT)

Parigi-Roubaix-2018 - paura per Goolaerts : paura per il ciclista belga Michael Goolaerts durante la Parigi-Roubaix-2018. Il corridore della Vérandas Willems-Crelan è stato trovato disteso a terra lungo uno dei primi tratti di pavé del percorso,...